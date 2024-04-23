Bir ay önce açılan Kız Kulesi neden kapatılıyor? Resmi açıklama geldi

İstanbul’un simgesel yapılarından Kız Kulesi’nde 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, 2023 yılında başarıyla tamamlanmıştı.

Tarihi yapının ziyarete açılması ise, beklenenin aksine, 2024 yılına sarktı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, adada yapılacak olan kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi, ziyaretçilere bir haftalığına kapılarını kapatacak.

2023 yılında restorasyonun tamamlanmasının ardından, Kız Kulesi 11 Mayıs’ta muhteşem bir lazer gösterisi eşliğinde ziyarete açıldı.

Ancak, Kız Kulesi Müzesi’nin resmi açılışı 1 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Müze, kısa süre önce ziyaretçilerini ağırlamaya başlamışken, yeni bir gelişme yaşandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi X hesabından yapılan duyuruda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adada gerçekleştirilecek olan kontrol çalışmaları için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçici olarak ziyarete kapatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bu süre zarfında, ziyaretçilerin anlayışına sığınılarak, Kız Kulesi’nin tarihi dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması adına gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.