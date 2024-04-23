İYİ Parti’den seçildikten 2 ay sonra istifa etmişti! 29 milyonluk ihale kaptı

Kaynak: Politikyol
İYİ Parti’den seçildikten 2 ay sonra istifa etmişti! 29 milyonluk ihale kaptı
2018 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Hayati Arkaz kısa süre sonra Devlet Bahçeli’nin elini öperek MHP’ye geçmişti. Arkaz, İstanbul’da 29 milyon liralık ihale kaptı.

Politikyol’dan Mehmet Baran Kılıç’ın haberine göre İstanbul Üniversitesi’nin düzenlediği 29 milyon lira tutarındaki yemek ihalesi, 27’nci dönem MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın şirketine gitti.

İstanbul Üniversitesi 20 Mart 2024’te ‘taşıma usulü malzeme dahil yemek hizmeti alımı işi’ isminde bir ihale düzenledi. Sözleşmesi 16 Nisan 2024’te imzalanan ihalenin tutarı 29 milyon 58 bin 400 lira.

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Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi ‘Zcatering Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret’ adlı şirket kazandı.

İhaleyi kazanan şirket sağlık, inşaat, tarım, hayvancılık, gıda ve temizlik alanlarında faaliyet gösteren Arkaz Holding’in alt şirketlerinden birisi.

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ARKAZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAYATİ ARKAZ KİMDİR?

Arkaz Holding’in yönetim kurulu başkanlığını MHP 27’nci dönem milletvekili Hayati Arkaz yürütüyor.

Haziran 2018’de İYİ Parti’den milletvekili seçilen Arkaz, meclis genel kurulunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündem olmuştu. Bunun üzerine Arkaz Bahçeli’nin davetini kabul ederek 14 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katılmıştı.

İstanbul Ticaret Odası’nda yer alan bilgilere göre Zcatering’in başındaysa Halil Burak Arkaz yer alıyor. Hayati Arkaz’ın oğlu olan Halil Burak Arkaz aynı zamanda MHP İstanbul yönetiminde yer alıyor.

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