Fatih Altaylı Saray’dan açık açık bir isim verdi! Cübbeli Ahmet’in ‘mahrem’ görüntülerini kim ortalıkta gezdirdi

Cübbeli Ahmet son yayınlanan videosunda hayat pahalılığını ilginç bir şekilde yorumlamış, sosyal medyada tepki çekmişti. “İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı” diyen Cübbeli Ahmet, “Hayat kadınlarının fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Bu manada iyi bir şey… Günahlara karşı eğilim azalıyor ama imkân azalıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet’in hayat pahalılığıyla ilgili yorumuna Gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

“YİĞİT BULUT VİDEOLARINI GEZDİRİYORDU”

Cübbeli’nin hayat kadınlarına gelen zamdan haberinin olduğunu iddia eden Altaylı, “Fahişe fiyatlarına zam vardır. Siyasal İslam böyle bir şey işte. Her şeyi kendi lehine kullanabilir. O konuda Cübbeli Ahmet bence doğru söylemiyor. (Hayat kadınlarına zam geldi) Haberi vardır. Niye hapse girdiğini hatırlıyorsun. Yiğit Bulut Cübbeli Ahmet’in videolarını ortalıkta gezdiriyordu” şeklinde konuştu.

Yiğit Bulut, 30 Ağustos 2014'te yayımlanan kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atanmıştı.