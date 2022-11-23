İBB'nin beş bin yeni taksi talebini reddettiren Serdar Yücel artık çift maaşlı

Vatandaş, yoksulluk ve işsizlikle mücadele ederken ‘çift maaşlı’lar listesi büyüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten HEAŞ’ın yönetimi de çift maaş alan isimlerle dolu. Şirkette ‘tanıdık’ isimler de var.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 22 yıldır işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’nin (HEAŞ) yönetim kurulu geçen ay değişti. Şirketin yönetim kurulunda ise dikkat çeken isimler yer aldı.

HEAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığı görevine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Fatih Çakmak getirildi. Çakmak, aynı zamanda DHMİ Yönetim Kurulu üyesi ve yaklaşık 12 yıl da AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde üst düzey yöneticilik yaptı. Çakmak, geçen yıl da Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevi sürdürürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DHMİ’ye atanmıştı.

Yönetim kurulundaki bir diğer isim ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nda İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olan Muhsin Tamer Özdemir oldu. Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

SERDAR YÜCEL, İKİNCİ KOLTUĞUNU DA KAPTI

Şirketin üç yönetim kurulu üyesi ise şu şekilde:

Serdar Yücel: İstanbul Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına bakanlık temsilcisi olarak katılan Yücel, toplantılardaki tartışmaları ile zaman zaman gündem oluyor. Yücel, İBB’nin 5 bin taksi projesi gibi birçok projeye karşı çıkıyor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticileri ile sert tartışmalara giriyor. Yücel aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Çetin Orhan: Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hava Ulaştırma Daire Başkanı olarak görev yapıyor.

Selçuk Karadeniz: DHMİ İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı olan Selçuk Karadeniz, 2008’de İBB’de göreve başladı. Uzun yıllar İBB’nin farklı birimlerinde görev yapan Karadeniz, AKP’nin İBB’yi kaybettiği 2019 yılında belediyedeki Üstyapı Projeler Şube Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

181,4 MİLYON TL KÂR ETTİLER

HEAŞ’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, geçen yıl şirketin yönetiminde olan beş isme toplam 353 bin 580 TL ödendi. Şirketin 2021 yılı net kârı ise 181,4 milyon TL. Ayrıca HEAŞ’ın yaklaşık yüzde 96’lık hissesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait. Geri kalan hisseler Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Türk Hava Kurumu’nda. Geçen aylarda HEAŞ’ın yönetim görevini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) devrettiği açıklanmıştı.