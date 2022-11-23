23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin beş bin yeni taksi talebini reddettiren Serdar Yücel artık çift maaşlı

İBB'nin beş bin yeni taksi talebini reddettiren Serdar Yücel artık çift maaşlı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten HEAŞ’ın yönetimi de ‘çift maaşlı’ çıktı. UKOME toplantılarındaki çıkışlarıyla tepki çeken Bakanlık Temsilcisi Serdar Yücel ile Cumhurbaşkanlığı yöneticileri de çift maaş alanlar isimler arasında.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:46
Takip Et

Çift maaşlılar kervanına o da katıldı. İBB'nin UKOME’deki taleplerini talimatla reddettirmişti

İBB'nin beş bin yeni taksi talebini reddettiren Serdar Yücel artık çift maaşlı
+
Aa
-

Vatandaş, yoksulluk ve işsizlikle mücadele ederken ‘çift maaşlı’lar listesi büyüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten HEAŞ’ın yönetimi de çift maaş alan isimlerle dolu. Şirkette ‘tanıdık’ isimler de var.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 22 yıldır işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’nin (HEAŞ) yönetim kurulu geçen ay değişti. Şirketin yönetim kurulunda ise dikkat çeken isimler yer aldı.

HEAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığı görevine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Fatih Çakmak getirildi. Çakmak, aynı zamanda DHMİ Yönetim Kurulu üyesi ve yaklaşık 12 yıl da AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde üst düzey yöneticilik yaptı. Çakmak, geçen yıl da Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevi sürdürürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DHMİ’ye atanmıştı.

Yönetim kurulundaki bir diğer isim ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nda İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olan Muhsin Tamer Özdemir oldu. Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

SERDAR YÜCEL, İKİNCİ KOLTUĞUNU DA KAPTI

Şirketin üç yönetim kurulu üyesi ise şu şekilde:

Serdar Yücel: İstanbul Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına bakanlık temsilcisi olarak katılan Yücel, toplantılardaki tartışmaları ile zaman zaman gündem oluyor. Yücel, İBB’nin 5 bin taksi projesi gibi birçok projeye karşı çıkıyor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticileri ile sert tartışmalara giriyor. Yücel aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Çetin Orhan: Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hava Ulaştırma Daire Başkanı olarak görev yapıyor.

Selçuk Karadeniz: DHMİ İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı olan Selçuk Karadeniz, 2008’de İBB’de göreve başladı. Uzun yıllar İBB’nin farklı birimlerinde görev yapan Karadeniz, AKP’nin İBB’yi kaybettiği 2019 yılında belediyedeki Üstyapı Projeler Şube Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

181,4 MİLYON TL KÂR ETTİLER

HEAŞ’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, geçen yıl şirketin yönetiminde olan beş isme toplam 353 bin 580 TL ödendi. Şirketin 2021 yılı net kârı ise 181,4 milyon TL. Ayrıca HEAŞ’ın yaklaşık yüzde 96’lık hissesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait. Geri kalan hisseler Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Türk Hava Kurumu’nda. Geçen aylarda HEAŞ’ın yönetim görevini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) devrettiği açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Çolpan
23.11.2022 13:58
Peki, bilin bakalım nereli, bir de ona bakalım, değil mi?  
 
Mehmet ATA
23.11.2022 13:50
Bizler Hakkımızı çift ve daha fazla maaş alana helal etmiyoruz. Sebep olan veren alan her kesten kıyamet günü davacı olacağız. Çünkü fakir aç perişan  
 
Abbas
23.11.2022 13:12
Bu fakir halkın vergisini Çift okkalı maaş alarak yerken bu haramdır dediğiniz oldu mu? Gerçi oy veren memnunsa bize dışkı yemek düşer  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.