19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Doğru yanıt veren bürokratı Bakan Fatih Dönmez kovdu. Yerine çift maaşlı danışman atandı

Doğru yanıt veren bürokratı Bakan Fatih Dönmez kovdu. Yerine çift maaşlı danışman atandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, soru önergesine kendisine sormadan doğru cevap veren Strateji Geliştirme Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu’nu görevden alarak yerine çift maaşlı danışmanı atadı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:01
Takip Et

Bakan Fatih Dönmez soru önergesine doğru yanıt veren Abdullah Beyazıt Niyazoğlu’nu görevden aldı. Yerine çift maaşlı ​​​​danışmanı Mutlu Koç atandı

Doğru yanıt veren bürokratı Bakan Fatih Dönmez kovdu. Yerine çift maaşlı danışman atandı
+
Aa
-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çifte atama gerçekleşti. Bakan Fatih Dönmez'in, Dalaman'da tatil yaparken izni olmadan bir soru önergesine cevap verildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Maden Tetkik Arama ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı araçları sordu. Bakan adına Strateji Geliştirme Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu önergeye cevap verdi.

2020 yılından itibaren son 2.5 yıllık süre içinde “İki ayrı madencilik işletmesi adına 460 araç kiralandığını, bu araçlara toplamda 33 milyon TL ödendiğini ve araçların akaryakıt gideri 4 milyon 995 bin lira” olduğunu açıkladı.

BAKAN JEY HIZIYLA GÖREVDEN ALDI

Bakan, Ankara'ya dönünce gerçek rakamları açıklayan Niyazoğlu'nu jet hızıyla görevden aldı. Niyazoğlu'nun yerine de Bakan Danışmanı Mutlu Koç atandı. Danışman, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na vekaleten getirildi.

Bakanlıkta yaşanan görev değişimiyle ilgili belge Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o belge:

ÇİFT MAAŞ

Koç'a bir hafta içinde tam piyango vurdu. İki ayrı göreve birden geldi. Danışman, Daire Başkanlığı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyesi de yapıldı. Koç, Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu üyeliği görevine de atandı.

Böylece Koç, çift maaş almaya başladı. Halen TPAO'nun yönetiminde Melih Han Bilgin (Genel Müdür), Mehmet Ferruh Akalın (Genel Müdür Yardımcısı) ve üye olarak Kutluhan Taşkın ile Edip Müyesseroğlu yer alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
19.09.2022 09:29
Hala bunlara oy verenler sizde buna ortaksınız bu vebal de sizde ortaksınız  
 
Tunas
19.09.2022 09:23
Bu memlekette "3 trilyon dolarlık jelibon rezervi bulundu" haberine inanan ve tweeter da paylaşan İ. Melih Gökçek"e 20 yıl oy verip Başkan yapan seçmenler olduğu sürece, bu millete her şey mustehak  
 
Uçuyor muyuz
19.09.2022 09:19
Doğrunun açıklanmaması gerektiğini bilmiyor muymuş. Çifter, üçer beşer maaşlar ne güzel değil mi.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
1
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
2
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
3
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
5
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
6
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
7
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.