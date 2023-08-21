Bakan Şimşek AVM’de böyle görüntülendi. Koltuğa oturduğunda 80 liraydı şimdi 175 lira

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ankara’da bier AVM’de kumpir yerken görüntülendi. Şimşek’in bakanlık koltuğuna oturduğunda ortalama 80 lira olan kumpirin fiyatı 175 liraya kadar yükseldi.

Bakan Şimşek AVM’de böyle görüntülendi. Koltuğa oturduğunda 80 liraydı şimdi 175 lira

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'daki bir Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Şimşek'in sade bir vatandaş gibi giyinmesi, o sırada korumalarının yanında bulunmaması ve sipariş verdiği yemeği beklemesi dikkat çekti.

Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Şimşek, boş bir masaya oturup yemeğini yedikten sonra alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.

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KOLTUĞA OTURDUĞUNDA 80 LİRAYDI ŞİMDİ 175 LİRA

Şimşek'in bakan olarak göreve başlamasından sonra devreye alınan vergi ve zamlar, gıda fiyatlarında yaşanan büyük artış menüye de yansımıştı.

Nitekim, Şimşek 3 Haziran'da bakanlık koltuğuna oturduğunda 80 lira olan karışık kumpirin fiyatı içindeki malzemeye göre değişim gösterse de artık 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.

Şimşek'in tercih ettiği restoranda daha önce 60 lira olan en ucuz sade kumpirin fiyatı ise vergi artışları ve yükselen enflasyonun etkisiyle 102 liraya yükseldi.

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