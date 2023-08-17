AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı

Erdoğan'ın "Milletime sesleniyorum, tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım" açıklamasının üzerinden çok geçmeden, kamu kaynaklarının ölçüsüzce tüketildiği ortaya çıktı.

AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı

Halka her fırsatta 'tasarruf' çağrısı yapan iktidar, kamu kaynaklarını ölçüsüzce kullandı.

Yılın bitmesine henüz 4.5 ay varken, bazı kurumlar ya yıllık bütçesini tüketti ya da tüketmeye çok yaklaştı.

İletişim Başkanlığı en çok harcamayı yapan kurum olarak yüzde 87.6'lık oranla ilk sırada yer alırken, 4 kurum bütçesini tüketti.

Birçok kamu kurumu, yıllık bütçenin büyük bölümünü 2023'ün ilk yarısında tüketti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİ BİTİRMEK ÜZERE

Resmi Gazete'de 27 Temmuz tarihinde yayımlanan karar kapsamında; kamu idarelerinin bütçelerinde ekleme ya da çıkarma yapıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İletişim Başkanlığı’nın bu yılki bütçesi, 1 milyar 631 milyon 576 TL olarak güncellendi.

Başkanlık, Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 427 milyon 522 bin TL'lik, yani bütçesinin yüzde 87.4'ü oranında harcama yaptı.

SAĞLIK VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA DA DURUM AYNI

Sağlık Bakanlığı’nın da 7 aylık süreçte 311 milyar 333 milyon 678 TL bütçesinden, 198 milyar 794 milyon 483 bin TL’lik (yüzde 63.8) harcama yaptığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da; 461 milyar 649 milyon 548 bin TL’lik bütçesinden, 297 milyar 728 milyon 797 bin TL’lik (yüzde 64.5) kısmını tüketti.

Diyanet İşleri Başkanlığı da, 36 milyar 186 milyon 871 bin TL'lik bütçesinin 24 milyar 715 milyon 777 bin TL’sini (yüzde 68.3) harcadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Temmuz ayı sonunda bütçesinin yüzde 58’ini, Adalet Bakanlığı da yüzde 62.8’ini tüketti.

BÜTÇEYİ SIFIRLAYANLAR

AB Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise, yılın bitmesine 4 buçuk ay kala yıllık bütçesinin tamamını kullandı.

ERDOĞAN "İSRAF EKONOMİSİ BİR KENARA KOYALIM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da Kabine toplantısı sonrası açıklamalarında, "Milletime sesleniyorum, tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım" çağrısında bulunmuştu.

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