Bir buçuk yıl önce iPhone fiyatına sıfır araba alınıyordu. Faizler indirilip dolar yükseltilince ülke bu hale geldi

Apple ürünlerine gelen zamla birlikte iPhone 14 Pro Max'in en üst versiyonunun fiyatı 68 bin TL oldu. Sosyal medyada, bu fiyatla 2019 yılında bir araba alınabildiğine dikkat çekildi.

Bir buçuk yıl önce iPhone fiyatına sıfır araba alınıyordu. Faizler indirilip dolar yükseltilince ülke bu hale geldi

Türkiye’de satılan teknolojik ürünlerin fiyatları kurdaki rekorlar nedeniyle artmaya devam ederken Apple Türkiye telefon fiyatlarına 18 günde ikinci zammını yaptı. Bu zamla birlikte Apple 2023 yılı içerisinde üçüncü zammını yapmış oldu.

Apple özelliklede iPhone, iPad, AirPods ve Apple Watch fiyatlarında artış yaptı.

"BU FİYATA 2019'DA CLİO ALIYORDUK"

Sosyal medyada bu durum alay konusu oldu. Vatandaşlar bir telefona bu ekonomik koşullarda 68 bin TL veremeyeceği için izahı olmayan konunun mizahını yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ifadelerde “iPhone 14 Pro Max’in en üst versiyonunun fiyatı 68 bin TL olmuş. Şaka gibi ama 2019 başında 66.900 TL’ye Clio alıyorduk” denildi.

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iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB
Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 256 GB
Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 14 512 GB
Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

iPhone 14 Plus 128 GB
Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB
Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB
Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

iPhone 14 Pro 128 GB
Eski fiyatı: 45.999 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB
Eski fiyatı: 48.799 TL / Yeni fiyatı: 51.999 TL

iPhone 14 Pro 512 GB
Eski fiyatı: 54.399 TL / Yeni fiyatı: 57.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB
Eski fiyatı: 59.999 TL / Yeni fiyatı: 63.999 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

iPhone 14 Pro Max 128 GB
Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB
Eski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB
Eski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB
Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TL

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