Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak

Reuters, TL’deki değer kaybını inceleyen bir analiz yayımladı. Reuters'ın değerlendirmesinde ekonominin istikrara kavuşması sürecinin çalkantılı olacağı belirtiliyor.

Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak

İngiliz haber ajansı Reuters, TL'nin değer kaybını inceleyen bir analiz yayımladı. Reuters'ın konuştuğu uzmanlara göre döviz kurunda yaşanan artış, Ankara'nın serbest ticaret modeline dönebileceğinin güçlü bir sinyali.

Reuters'a konuşan ticaretle uğraşan uzmanlar, Merkez Bankası'nın forex ve altın rezervlerindeki düşüşün geçen hafta itibariyle durduğunu ve forex politikalarındaki değişiklik işaretleriyle birlikte yükseliş trendine girebileceğini söylediler.

“TÜRK YETKİLİLER YABANCI YATIRIMCILARIN GERİ DÖNMESİNİ UMUYOR”

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, göreve başladığı an "rasyonel politikalara dönüşün gerekliliğinden" bahsettiği hatırlatılan haberde, "Türk yetkililer yabancı yatırımcıların yıllar süren kaçışın ardından geri dönmesini umuyor ancak piyasa gözlemcileri Erdoğan'ın geçmişte geleneksel politikalara yöneldiği ve kısa süre sonra fikrini değiştirdiği uyarısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

“ÇALKANTILI OLACAK”

Reuters'in görüşünü aldığı yatırım direktörü Paul McNamara ise "Siyasi müdahale olmasa bile Türkiye'yi sürdürülebilir bir yola sokma süreci çalkantılı olacak ve muhtemelen önemli ölçüde devalüasyon içerecek" dedi.

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