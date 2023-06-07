Toygun Atilla müteahhitlere kötü haberi verdi. Canlı yayında İsmail Küçükkaya'ya açıkladı

Gazeteci Toygun Atilla, Halk TV canlı yayınında müteahhitlerle ilgili kötü haberi verdi. Atilla, “Yap-işlet-devret modeli devri kapanacak” dedi.

Toygun Atilla müteahhitlere kötü haberi verdi. Canlı yayında İsmail Küçükkaya'ya açıkladı

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan gazeteci Toygun Atilla, hükümetin önümüzdeki dönem yol haritası ve kabinenin şifrelerini değerlendirdi.

MÜTEAHHİTLER DEVRİ KAPANIYOR

Programda, müteahhitler devrinin kapandığına da dikkat çeken Toygun Atilla, "Devletin en önemli kara deliklerinden biri yap-işlet-devret modeli ihalelerdi. Bu yöntemle yapılan, köprüler, yollar, şehir hastaneleri sadece şirketlerin zenginleşmesine, devletin fakirleşmesine sebep oldu. Bu devir kapanacak" dedi.

Yeni dönemde özellikle demir yolu ve metro konusunda yatırımlar yapılacağını ifade eden Atilla, "Yatırımların odaklanacağı yerlerden biri raylı sistem olacak. Bunun dışında deprem bölgesinde yatırımlar devam edecek. Yatırımların süreceği alanlardan biri de Savunma Sanayi ve enerji sektörü olacak" şeklinde konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK ENKAZI DEVİR ALDI

Hazinenin kasasının tam takır olduğunun altını çizen Atilla, "enkaz" devir alan Mehmet Şimşek'in bu enkazı kaldırmak için acı reçeteler uygulayacağını belirtti.

POLİTİKA FAİZLERİ YÜKSELECEK

Mehmet Şimşek'in, seçim ekonomisi ve geçmiş yıllardaki yanlış para politikalarından ötürü enkaza dönen ekonominin başına getirildiğini belirten, "Yeni dönemde politika faizlerinde artış olacak, piyasadan para emilecek, çekilecek" dedi.

ytuyhj.jpg

İlgili Haberler
Bir buçuk yıl önce iPhone fiyatına sıfır araba alınıyordu. Faizler indirilip dolar yükseltilince ülke bu hale geldi
Ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu. Dolarda ralli olmayacak demişti
Dolar koptu gidiyor. 23 lirayı aştı
Medyada çatışma ne zaman çıkacak? Ünlü polis muhabiri Toygun Atilla çıkacak çatışmanın tarihini açıkladı
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar Magazin
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi Güncel
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu Spor
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi Güncel
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak Ekonomi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı Güncel
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi