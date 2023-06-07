Toygun Atilla müteahhitlere kötü haberi verdi. Canlı yayında İsmail Küçükkaya'ya açıkladı

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan gazeteci Toygun Atilla, hükümetin önümüzdeki dönem yol haritası ve kabinenin şifrelerini değerlendirdi.

MÜTEAHHİTLER DEVRİ KAPANIYOR

Programda, müteahhitler devrinin kapandığına da dikkat çeken Toygun Atilla, "Devletin en önemli kara deliklerinden biri yap-işlet-devret modeli ihalelerdi. Bu yöntemle yapılan, köprüler, yollar, şehir hastaneleri sadece şirketlerin zenginleşmesine, devletin fakirleşmesine sebep oldu. Bu devir kapanacak" dedi.

Yeni dönemde özellikle demir yolu ve metro konusunda yatırımlar yapılacağını ifade eden Atilla, "Yatırımların odaklanacağı yerlerden biri raylı sistem olacak. Bunun dışında deprem bölgesinde yatırımlar devam edecek. Yatırımların süreceği alanlardan biri de Savunma Sanayi ve enerji sektörü olacak" şeklinde konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK ENKAZI DEVİR ALDI

Hazinenin kasasının tam takır olduğunun altını çizen Atilla, "enkaz" devir alan Mehmet Şimşek'in bu enkazı kaldırmak için acı reçeteler uygulayacağını belirtti.

POLİTİKA FAİZLERİ YÜKSELECEK

Mehmet Şimşek'in, seçim ekonomisi ve geçmiş yıllardaki yanlış para politikalarından ötürü enkaza dönen ekonominin başına getirildiğini belirten, "Yeni dönemde politika faizlerinde artış olacak, piyasadan para emilecek, çekilecek" dedi.