'Bir Derdim var'ın yıldızının derdi büyük. Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

"Bir Derdim Var" dizisi ile ekrana dönen Birce Akalay hayranlarını korkuttu. Güzel oyuncunun yüzü uçuk ve sivilce doldu. Akalay o görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

'Bir Derdim var'ın yıldızının derdi büyük. Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Bir Derdim Var dizisiyle ekrana dönen Birce Akalay, hayranlarını korkuttu. Oyuncunun yüzünde uçuk ve sivilceler çıktı.

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Akalay, yüzünü Instagram'dan paylaştı. Sivilcelerin sebebini açıklayan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

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"Son kareyi ilk paylaşıyorum zira bu serinin kapağının hakkı sivilceli ve uçuklu yüzümle koskocaman bir öpücük. Çünkü kayıt dediğimizin ilk haftasından bu kare. Yüzüm heyecandan ve stresten açan çiçeklerle dolu biraz.

Ama gerçek. siz bir de sete sorun başka neler oldu neler! Neyse... Sevgili dostlar, yayından sonra ancak gelebiliyorum kendime. Bu heyecanımla unuttuğum dostlarım olduysa lütfen beni affedin. Bugüne kadar birçok değerli projede varoldum.

Ancak ilk defa peşembe akşamı yayını izledikten sonra uzun süre gözyaşlarıma hakim olamadım. Benim için Bir Derdim Var’ın neden böyle hissettirdiğini çok yakınımdaki dostlarım bilirler elbette. Hayatımda hiç yüzünü görmediğim, hiç ama hiç tanımadığım ya da tanışamayacağım çocuklara, gençlere,insanlara dokunabilmek, onlara biraz olsun derdimizi anlatabilmek şansına erişebilmiştim sonunda. Bunun benim için anlamı paha biçilemez işte."

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