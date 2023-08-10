Birce Akalay'ın yeni dizi projesi belli oldu

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Netflix’in ilgiyle izlenen Kuş Uçuşu dizisinin 2. ve 3. sezon çekimlerini tamamladıktan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu Ay Yapım‘ın patronu Kerem Çatay ile usta televizyoncu Lale Eren‘in ortak çekeceği “Eşiğin Ötesinde” kod adlı dizide başrol oynayacak. Dizinin sürprizlerinden biri Akalay’ın Kuş Uçuşu dizisinde beraber çalıştığı ve çok iyi anlaştığı Burak Müjdeci’nin de yönetmen koltuğunda oturacak olması…

Psikodrama türündeki dizi Kanal D için çekilecek. Genç kuşağın hikâyesine mercek tutan diziyi “Tozlu Yaka“nın senaristi Yekta Torun kaleme alıyor. Dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.