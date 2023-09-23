Birce Akalay'a sürpriz partner! İddialı dizi yakında başlıyor

Yeni sezonda Kanal D ekranına gelecek AyNA Yapım imzalı, Bir Derdim Var dizisi, çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircileri ekran karşısına kilitlemeye hazırlanıyor.

Birce Akalay'a sürpriz partner! İddialı dizi yakında başlıyor

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı, çok yakında çekimleri başlayacak ‘Bir Derdim Var’, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak bizi onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleşmeye davet ederken büyük bir sessizlik duvarını da yıkıp geçecek.

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İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan ‘Bir Derdim Var’ın güçlü kadrosunda yer alan Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar’a genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik edecek.

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MOR VE ÖTESİ’NDEN BİR İLK

Adını Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkısı ‘Bir Derdim Var’dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yaparken, Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstlenecek. Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait dizinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor. Bir Derdim Var dizisinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor.

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BİR DERDİM VAR GENÇLERE VE AİLELERE UMUT IŞIĞI OLACAK

Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefleyen bu yenilikçi dizide, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan Doktor Nilüfer Toska’yla (Birce Akalay) beraber cam kırıklarının üzerinde yürürken insan zihninin sırlarını keşfedecek ve hayatta her zaman umudun saklı olduğuna şahit olacağız. Mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı Dr. Nilüfer’in peşini bırakmazken tavizsiz Savcı Ömer (Mert Fırat) ile olan çatışması ise büyük bir yangına dönüşecek.

Güçlü bir uzman kadroyla ve büyük bir titizlikle hazırlanan medikal dramanın danışmanlığını Uzm. Psk. Esra Altınbilek, Doç. Dr. Elif Erol ve Prof. Dr. Burak Doğangün üstlendi. AyNA yapım imzalı Bir Derdim Var’ın yapımcıları ise Lale Eren ve Kerem Çatay.

Bir Derdim Var, yakında Kanal D’de!


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