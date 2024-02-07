Bir dönemin yıldızı 5. lige imza attı

Mapou Yanga-Mbiwa, Fransa 5. Lig'de mücadele eden Istres FC ile anlaştı. Fransız oyuncu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İlgi çekici bir projeyle karşılaştım. Sahalara dönmeyi çok istedim. Burada gençlere tecrübelerimi aktaracağım." dedi.

Lyon'dan ayrıldığı 2020'den beri takımsız olan oyuncu, "Lyon'dan ayrıldıktan sonra biraz eğlenmeye ihtiyacım vardı. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirdim" diye konuştu.

Mbiwa, Istres'in formasıyla ilk maçına Gallia Lucciana ile oynadı. Deneyimli stoper, 2-0 kazandıkları maçta 90 dakika boyunca oynadı.

Fransız oyuncu, kariyerinde Roma, Newcastle, Montpellier ve Lyon gibi büyük takımlarda forma giymişti.