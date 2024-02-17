Bir düğmeyle Atatürk’ün duygu dünyasına yolculuk

Her şey, o dönem Yeniçağ Genel Yayın Müdürü olan Hayri Köklü’nün sayfalarını karıştırdığı Sabiha Gökçen’in anılarında dikkatini çeken şu cümleleri okumasıyla başladı:

“Sanatçılar 'Gel gitme kadın…' diye başlayan şarkıyı söylemeye başladılar. Gözlerim birden Atatürk’ün yüzüne takıldı. Ve Atatürk ağlıyordu…”

Bu cümleler Köklü’yü Atatürk'ün gözyaşı döktüğü anları araştırmaya sürüklemeye yetti…

“Acaba Atatürk, başka hangi anlarda gözyaşı dökmüştü?” merakıyla Mustafa Kemal’in çocukluğundan ölümüne kadar geçen 57 yılını mercek altına almaya girişti… İlk etapta Atatürk’ün gözlerinin yaşardığı birkaç olaya ulaştı… Bunları toparlayıp kitaplaştırmayı düşündü… Fikrini gazetemizin merhum tarih yazarı Muhittin Nalbantoğlu’na açıp ondan destek ve teşvik beklerken, “Bulmuşsun bir düğme, gömlek dikmeye kalkıyorsun…” cevabıyla karşılaştı. Nalbantoğlu’nun cevabı Köklü’nün hevesini kaçırmadı aksine bu konuda araştırma yapma merakını daha da kamçıladı. Rahmetli Nalbantoğlu “meşhur” mesleki kıskançlığını Köklü’ye karşı da sürdürmekten geri kalmayıp birden bire kendisinin de 50 yıldır bu konuda araştırma yaptığını ve elinde pek çok kaynak olduğunu söylemeye başladı. Takip eden günlerde bu ikili arasında “Atatürk’ün ağladığı anları” kaynaklardan bulup toplama konusunda tatlı bir rekabet ortaya çıktı. Hayri Köklü, konuyla ilgili her yeni kaynağa ulaştığında, “Muhittin Abi, bir düğme daha buldum…” diye Nalbantoğlu’na takıldıkça O da Atatürk hakkındaki kitapları alt üst edip taramayı kendisine iş edindi. Bulduğu yeni bilgileri bir sır gibi saklayıp, Hayri Köklü’ye söyleyeceğimi düşünerek benimle bile paylaşmazken, “Benim bulduğum düğmelerden Hayri Köklü’nün hiç haberi yoktur… Ancak bunları benim yazacağım kitaptan öğrenecek” diyerek bıyık altından gülerdi.

Bu yarış uzun yıllar sürdü. Muhittin Ağabey’in koronadan vefatından sonra yarıda kalan bu yarışın galibini görmek mümkün değildi. Ancak Hayri Köklü’nün de başladığı işi yarım bırakmak gibi bir huyu yoktu. Üzerinde çok çalıştığı bu araştırması, Yeniçağ’daki yoğun iş günlerine son verdikten sonra adım attığı emeklilik hayatının ilk ürünü olarak kitaplaştı. “İki Damla Gözyaşı / Atatürk’ü Duygulandıran Anlar” adıyla Galeati Yayıncılık tarafından okurla buluşturulan kitap, bugüne kadar kıyıda köşede kalmış Atatürk’le ilgili pek çok hatırayı da gün ışığına çıkarmış olması bakımından büyük önem taşıyor. Tamamı, kaynakları ve tanıklarıyla ortaya konulmuş bu hatıraları okurken; asker, devlet adamı ve lider Atatürk’ün pek de gündeme getirilmemiş duygu dünyasını ve insani yönünü yakından tanıma imkânı bulacaksınız.

Hayri Köklü’nün bana, “Bir düğmeyle başlayıp bir elbise diktim…” diyerek imzaladığı “İki Damla Gözyaşı / Atatürk’ü Duygulandıran Anlar” kitabını ulu önderi seven ve onun iç dünyasını merak eden herkese tavsiye ediyorum. Bir solukta okuyacağınıza eminim…

Galeati Yayıncılık Tel:(0539) 669 60 09

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100. yıla yakışan armağan

Ötüken Neşriyat, “100. Yıl Cumhuriyet Kitaplığı” dizisine anlamlı bir eser daha ekledi. Arif Nihat Asya klasiği, “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor”un 1945’teki ilk baskısı kapak ve iç tertibi korunarak

okurla buluşturuldu. Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü dolayısıyla yapılan bu özel baskıda Oğan Kandemiroğlu’nun ilk baskıdaki 23 resmine de yer verildi.

Kitap, vatan sevgisi, istiklal ve bayrak aşkının hafızalarımıza işlenmiş en seçkin ve yüksek sesle söylenen şiirlerini içermesiyle edebiyatımızda ayrıcalıklı yerini aradan geçen yaklaşık 80 yıla rağmen korumayı sürdürmekte.

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50