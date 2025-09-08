Bir eğitimcinin duygu dünyasından yansıyanlar

Daha önce “Akşam Sefası” ve “Tapu ve Anahtar” adıyla kitaplaştırdığı şiirleriyle duygu dünyasını okurlarına açan Bekir Hamurcu iyi bir eğitimci. Ömrünü eğitim ordusu içinde geçirip binlerce öğrenci yetiştirmiş olan Bekir Hamurcu yeni kitabı, “Eğitim Bir Sevdadır “ ile meslek hayatında tanıklık ettiği gerçeklikleri gündeme taşıyor.

Kaybettiği 52 yıllık hayat arkadaşı ve meslektaşı, eşine yazdığı şiirleri “Akşam Sefası” kitabıyla paylaşan Bekir Hamurcu’nun “Tapu ve Anahtar” kitabı ise sevgi dolu, aşk dolu bir yaşamdan sonra, yalnızlığı iliklerine kadar hisseden bir şairin çığlığı … “Duygu dünyamdan son esintiler”; İlham kaynağım dediği “Akşam Sefası”nı kaybeden bir şairin öyküsü, “Benzerin yok, sen herkesten başkasın” diye tanımlayıp taparcasına sevdiği cananını kaybeden bir şairin feryadı, “Bir ömrün hikâyesi”ne sığmayan duyguların ifadesi, “El ele tutuşan çiftler görünce yalnızlık çöküyor bir kâbus gibi” diyen ve yalnızlığı kabullenemeyen bir şairin yaşam öyküsü.

Öğretmenliği bir sevda olarak tanımlayan Bekir Hamurcu yeni kitabında okurlarını okul yıllarına götürürken bir ömür yaşadığı gerçeklerin eşsiz yolculuğuna çıkarıyor. "Eğitim Bir Sevdadır" sloganıyla okurların beğenisine sunulan bu eserde Bekir Hamurcu, "Öğrencilerim gururumdur." diyerek gençlere anılarıyla yol gösteriyor.

Eğitim Bir Sevdadır kitabında, "Hepsi işlenmemiş pırlanta geldi bana işledim ben ustaca hediyemdir vatana nerdeyse her kurumda çıkıyorlar karşıma onlar benim gururum ülkemizin onuru" dizeleriyle tanımladığı öğrencilerinden, ülkemizi çok sevmelerini isteyen bir eğitimcinin ilginç ve ibret dolu anılarıyla yeni ufuklara yol alacaksınız.

Asırlar ötesinden paha biçilmez nasihatler

Yûsuf Hâs Hâcib tarafından kaleme alınan ve İslami Türk edebiyatının ilk büyük eseri olarak kabul edilen “Kutadgu Bilig”, hem dünyevi iktidar hem de uhrevi saadeti arayan bireyler ve toplumlar için bir rehber niteliği taşır. Alegorik tarzda kaleme alınan eser, adalet, bilgelik, erdem ve anlayış gibi kavramları temsil eden karakterler üzerinden ideal yönetimin ve toplum düzeninin nasıl olması gerektiğini açıklar. Kutadgu Bilig, yalnızca yönetim ve siyaset alanında değil, bireyin ahlaki gelişimi için de gerekli hususları ortaya koyan bir nasihatnamedir.

Yaşar Çağbayır tarafından yayına hazırlanan, “Türkün Kadim Bilgelik Kitabı: Kutadgu Bilig” isimli bu kitap, Balasagunlu Yûsuf Hâs Hâcib’in on asır önce kaleme aldığı Kutadgu Bilig’in bütün olarak, metinde herhangi bir tasarrufa gidilmeden günümüz Türkçesine ve serbest ölçüyle manzum bir dile aktarılmış hâli. Böylece, beyit yapısını izleyemeyen ya da klasik şiir formuna aşina olmayan okuyucular için anlam akışı ve takibi kolaylaştırılmış; eserin mesajları günümüz okurunun ruhuna daha doğrudan seslenecek şekilde sunuluyor.

