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Hatay'da ruhsatsız silahların bulunduğu adrese operasyon

Hatay'da jandarma ekipleri ruhsatsız silahların bulunduğu bir adresi tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si tüfek 8 adet ruhsatsız silah ve 490 adet mermi ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:33
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Bir evden 7'si tüfek 8 silah ile 490 adet fişek ele geçirildi

Hatay'da ruhsatsız silahların bulunduğu adrese operasyon
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Hatay’ın İskenderun ilçesinden bir evde yapılan aramada 7'si tüfek 8 adet ruhsatsız silah ve 490 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı birimleri, Aşkarbeyli Mahallesinde ruhsatsız silahların bulunduğu bir adresi tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, mayın ve bomba arama köpeğinin de desteğiyle arama yaptı. 

Yapılan aramada, 7 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 386 adet 12 kalibrelik fişek, 104 adet 9 mm. tabanca mermisi, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Bunun üzerine şüpheli H.Y. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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