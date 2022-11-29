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Pentagon'dan Pençe-Kılıç harekatı açıklaması. Operasyonların yapıldığı bölgede azaltmaya gidildi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 23:49
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ABD'den Pençe-Kılıç açıklaması

Pentagon'dan Pençe-Kılıç harekatı açıklaması. Operasyonların yapıldığı bölgede azaltmaya gidildi
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Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

"TÜRKİYE İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

DAEŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DAEŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." diye konuştu.

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti. Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi. (AA)

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