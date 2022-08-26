﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı

Google’ın Tehdit Analizi Grubu yeni bir rapor yayınladı. 2020 yılında Charming Kitten olarak bilinen hükümet destekli grup tarafından inşa edilen “HYPERSCAPE” adlı korsanlar, kullanıcıların hesap kimlik bilgilerinin ele geçirip eski bir tarayıcı aracılığıyla kişilerin maillerine ve verilerine erişiyor.

Eriştiği tüm bilgileri kopyalayan ve bilgileri de arşivleyen hackerlar kullanıcılara tehlike arz ediyor. Saldırıdan önce okunmamış olarak işaretlenen e-posta mesajları, daha sonra da yine okunmamış olarak işaretlenerek kullanıcının şüphe etmemesi sağlanırken, tüm uyarı e-postalarını da siliyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google, Devlet Destekli Saldırgan Uyarıları aracılığıyla kullanıcılarının hepsini bilgilendirdiğini duyurdu.