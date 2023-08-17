Bir karikatür, bir demeç; İşte CHP’nin güzergâhı

Türk medyasındaki karikatür sanatının zirvesinde çok önemli bir isim var: Emre Ulaş.

Siyaset ile karikatürü bu kadar güzel çizen Ulaş’ın 16 Ağustos 2023’te Yeniçağ gazetesi ve web sayfasında yer alan fotoğrafı ödüllüktür.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısı sonrası yaptığı açıklama önemli.

Çünkü CHP’deki mevcut liderlik yarışını şu muhteşem karikatür ile ortaya koyarken Yeniçağ web sayfası genel yayın koordinatörü değerli kardeşim Orhan Can da aynı muhteşemlikte başlık ile destekledi:

-“İmamoğlu’nun son 100 metre nasıl koşacağı belli oldu…”

CHP gemisinin kaptanı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

-“Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir…”

Peki, CHP gemisinde kaptan köşkünde oturmak isteyenler kimler?

Dünkü yazımda, “100 yaşındaki CHP nasıl iktidar olur?” diye sormuştum.

İmamoğlu’nun basın açıklaması ile yanıt hızlı geldi.

İmamoğlu’nun konuşmasının özetindeki sözleri ve hedefi önemlidir…

Yol haritasını açıklayan İmamoğlu, yerel seçimlerde yeniden İBB Başkan adayı olacağının sinyalini şu sözlerle verdi:

-"Sözümü tutmaya devam edeceğim, İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum…"

O halde İstanbul için diyelim ki;

-Geliyor gelmekte olan…”

Gerek Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını gerek Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını gerek Emre Ulaş’ın sanatını değerlendirelim.

Önce Emre kardeşime Bay Kemal’in start verdiği İmamoğlu’nun, “Her şey güzel” olacak diye tabancanın patlaması sonrası start yapmasına değinelim.

İmamoğlu’nun önünde 2 yol var.

Birincisi;

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı.

İkincisi;

-CHP Genel Başkanlığı.

Önce Ulaş’a,

Sonra İmamoğlu’na,

Sonra Kılıçdaroğlu’na,

Sonra da kendime soruyorum;

-Bu iki yol kesişecek mi?

Onların yanıtı gelir mi bilemem ama ben görüşümü yazayım.

-İmamoğlu’nun açıklaması önce İstanbul, sonra CHP genel başkanlığını işaret ediyor.

Bu durumda Ekim ayındaki CHP kurultayında İmamoğlu aday değil.

Genel başkan adaylığında hedefi ise, yerel seçim sonrası planlanan CHP olağanüstü kurultayı.

Ki, Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği de budur.

Diyeceksiniz ki Özgür Özel’in durumu ne olacak?

Özel aday olursa, olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı şansı sıfırdır ki kendisi de bence farkındadır.

O halde sonuç da şudur:

CHP olağanüstü kurultayında an itibarıyla 3 aday vardır.

-Kemal Kılıçdaroğlu ki, yerel seçimde CHP’nin kazanacağı belediye başkanlıkları ölçü olacaktır.

-Ekrem İmamoğlu ki, İstanbul’u kaybetmesi ölçü olacaktır.

-Özgür Özel ki, sessiz ve derinden sürpriz yapabilir…

CHP Genel Başkanlığı için son söz şudur:

-Geliyor gelmekte olanlar…

Yerel seçime gelince CHP için hedef şudur:

-Her şey güzel olacak…