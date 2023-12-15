Bir müfettişin anılarıyla Türkiye’nin gerçekleri

PTT, Türk Telekom ve OGM Teftiş Kurullarında “müfettiş yardımcısı” “müfettiş” ve “başmüfettiş” olarak 36 yıl görev yapan Fazlı Köksal’ın bu süreçte yaşadıkları, tanıklıkları kamuda niye işlerin düzgün gitmediğini gözler önüne seriyor. 81 vilayetin 80’ine giden, bir dönem de kamuda görev yapan denetim elemanlarının çatı örgütü olan DENETDE Genel Başkanlığını da yürüten Fazlı Köksal, anılarını “Teftiş Yalnızlığı” adıyla kaleme aldı. “Teftiş Yalnızlığı”nın ilk cildi 1982-1999 yıllarını kapsamakta.

Anıları okurken, zaman içinde kamudaki yolsuzluk algısının, iş ahlakının, yönetim anlayışının ve kurumsal bağlılığın nasıl değişime uğradığını göreceksiniz. Yolsuzluklara, adam sendeciliğe, boş vermişliğe, bireysel çıkarını kamu çıkarının önüne koyanlara tanıklık edeceğiniz gibi; dürüst, Yunus’un odunları kadar dosdoğru, kamu çıkarını bireysel çıkarının önüne koyan fedakâr, vefakâr, cefakâr insanları da tanıyacaksınız… Bazen gülecek, bazen ağlamaklı olacaksınız. Bazen şaşıracaksınız, bazen okuduklarınıza inanamayacaksınız… Yer yer “bu meslek çekilir mi?” diye düşüneceksiniz ama “ne güzel bir meslekmiş” diye düşündüğünüz anlar da olacak…

Fazlı Köksal, yalnızca anılarını aktarmakla kalmıyor. Birilerine iğne batırırken; meslektaşlarına ve de kendisine çuvaldızı batırmaktan çekinmiyor. Yolsuzlukların, hataların, aksaklıkların nedenleri üzerinde de duruyor. Çarpık yönetim anlayışını eleştirdiği gibi, denetim sisteminin yanlışlarını, aksaklıkları da cesaretle dile getiriyor. Tabir caizse arı kovanına çomak sokuyor.

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Marka deyip geçmeyin

Bir markayı oluşturarak ortaya çıkarmak ne sadece isim koymaktan ne de bu markanın tanıtım çalışmalarından geçer.

Yeni bir marka için yola çıkmışsanız 360 derecelik stratejinizin hazır olması gerekir.

Bu stratejiyi oluşturan en önemli üç unsur da tutku, inanç ve cesarettir.

Başarılı bir sağlık kuruluşu kurmaya olan inancınız...

Zorluklar ne olursa olsun kararları hayata geçirmek için karşınıza çıkan bütün engelleri aşmanızı sağlayan tutkunuz...

Tüm deneyim ve bilgiyi bu yeni yolculuğa aktarma cesaretiniz...

Tabii bir de yeni bir marka kök salmak ister..

Tıpkı bir ağaç gibi çağlar boyu yaşamak, meyvelerini sunmak ister…

Meri İstiroti’nin kaleme aldığı “Bir Sağlık Markasının Yolculuğu” adlı kitapta hem genç hem de şimdiden kök salmış bir markanın yolculuğunu bulacaksınız.

Doğan Kitap Tel:(0212) 373 77 00

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Değeri bilinmeyen ya da küçümsenen özel dilimiz

11. yüzyılda kaleme alınan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten bu yana Türkçemizde varlığını sürdüren ve gizli, saklı, bazen de yasaklı olan argo, Türkçemizin hazinesindeki nadide bir parçadır. Alp Paksoy, “Şeytan Bunun Neresinde? / Türkçenin Argo Hazinesi” adlı kitabında hem argonun nüktedan, yaratıcı ve ince zekâ isteyen sözleri hem de argonun edebiyatla ilişkisini, etimolojisini, jargon ve küfürden farkını, neden var olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını işlemekte:

“Argonun temel varoluş sebebi gizliliktir. Bir sosyal grubun farklılığını ve özgünlüğünü koruması gizli kalmasıyla mümkündür. Başkalarından gizli olarak yürütülmek istenen herhangi bir iş veya başkalarının bilmemesi gereken bir mesaj ya da bilgi, pekâlâ argonun birkaç kelimesinin altında saklanabilir. Fakat argo da -her canlı dilin gelişmesi gibi- gelişmiş ve kendi sınırlarını zaman zaman aşıp başka mecralarda da kendini göstermiştir.”

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50