Bir Rus füzesi Polonya hava sahasına girdi

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından bir saat önce yapılan açıklamada, bir Rus füzesinin Polonya hava sahasında 39 saniye kaldığını bildirdi.

Rus füzesinin 400 metre yükseklikte, saatte 800 km hızla seyrettiği bilgisini aktaran Bakanlık yetkilileri füzenin Polonya hava sınırından 1.5-2 km içeriye girdiğini kaydetti.

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan Mieczysław Bieniek, olay sırasında Polonya ve ABD'nin ikişer F-16 uçağının havalandığını söyledikten sonra "Rus füzesi daha derine doğru gitse yahut Polonya havaa sınırlarını terk etmemiş olsaydı F16 efektörlerimiz tarafından yani pilotlarımızın sahip olduğu füzelerce imha edilecekti" dedi.