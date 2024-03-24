Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 24 yaşındaki S.A. adlı genç komşusunun evini soymak için plan yapıp iftara gitmesini bekledi.

Komşu Şenol D., iftara gidince anahtarı sakladığı yeri de önceden bilen S.A., kapıyı anahtarla açıp girdiği komşusunun evindeki elbise dolabının içeresinden 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği , 1 künye, 1 kolye, 200 Euro, bir miktar para ve 75 bin TL`lik senedi çaldı.

Şenol D., eve gelip hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve hareketlerinden şüphelendiği komşu S.A.'yı takibe alınıp kuyumcuda altın bozdurduğu tespit edilince yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.A. ifadesinde, altınları kuyumcuda bozdurduğu para ile arkadaşı R.D. üzerine kendisine 400 bin TL ye araç satın aldığı ve kalan 33 bin 300 TL'ye de sattığı altınlar karşılığında 1105 Euro'ya çevirdiğini itiraf etti.

Çalıntı altınlarla alınan araç ve 1105 euro para polis tarafından ele geçirilirken, elde edilen para Şenol D.'ye teslim edildi.