Bir Seçil Erzan vakası daha. 100 milyonluk vurgun yaptılar adliyede serbest bırakıldılar

Kaynak: İHA
Bir Seçil Erzan vakası daha. 100 milyonluk vurgun yaptılar adliyede serbest bırakıldılar
Çankırı’da ponzi yöntemiyle 100 milyon TL vurgun yaptıkları üzerinde durulan 5 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların onlarca vatandaşı dolandırdığı belirtiliyor.

Çankırı'da son 1.5 yıl içerisinde yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik faaliyet gösteren E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç. ve S.A. isimli şahıslar, ponzi benzeri bir sistemle çok sayıda kişiyi ağına düşürdü. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur vatandaşların şikâyetleri üzerine harekete geçerek geniş çaplı bir inceleme başlattı.

100 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan operasyon sonucunda, söz konusu şahısların yaklaşık 100 milyon TL civarında maddi kayıp yaşatan dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi. Özellikle 'ponzi' yöntemi kullanılarak sisteme üye girişi yapan şüpheliler, Seçil Erzan davasında gündeme gelen benzer bir taktiği kullanarak vatandaşları etkilemeyi başardı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucunda E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek dekontlar ve sahte madeni kripto paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çankırı Adliyesi'ne sevk edildi.

İncelemeler sonucunda, yapılan dolandırıcılık olaylarının Çankırı'daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların üstlendiği belirlendi. Ancak, şüphelilerden Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve N.Ö. serbest kaldı.

Bu dolandırıcılık olayının mağdur sayısının artması beklenirken, yerel yetkililer soruşturmanın genişleyerek daha fazla kişiyi etkilemiş olabileceğini değerlendiriyor.

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