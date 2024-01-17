Seçil Erzan’ın fon mağduru Bülent Çeviker: Sürekli hoca hoca hoca diyordu. Cami hocası değil herhalde?

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Seçil Erzan’ın fon dolandırıcılığı mağdurlarından Bülent Çeviker Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. Fonun baştan aşağı ‘Fatih Terim Fonu’ olduğunu belirten Çeviker, “Denizbank’ın 15 yıllık müşterisiyiz. Seçil’i 12 yıldır tanırım. Bize ilk bu olaydan bahsettiğinde ‘Fatih Terim Fonu var. Yüksek getirili’ dedi. Hatta yapılan işlemlerle ilgili belge istediğimde dahi bana ‘Fatih hoca bile istemiyor’ diyordu. Fona bizi ikna ederken sürekli Hakan Ateş fonu, Fatih Terim Fonu, Mehmet Aydoğdu fonu diyordu. Zaten Seçil, Fatih Terim diyemedim demedi. Hoca hoca hoca diyordu sürekli. Cami hocası değil herhalde” ifadelerini kullandı.

“’FATİH TERİM FONUNDA 2 MİLYONLUK AÇIK VAR’ DEDİ”

Çeviker sözlerine, “2022 Kasım ortasında Seçil, ‘genel müdürlükte özel bir ekip var, fonu onlar yönetiyor. Banka genel müdürü de var işin içinde. Fon ayrı bir katta. Aynı bankada çalışan yatırım danışmanın dahil kimseyle temas kurma çünkü fon, gizli bir fon’ dedi. Ben de ‘o zaman mümkünse kendi adıma bir fon açalım’ dedim. Seçil bana kendi adıma açtıracağım fon için en az 10 milyon TL gerekli olduğunu, Fatih Terim fonunda ise 2 milyon TL’lik bir açık oluştuğunu belirtti. Biz en başta ‘olmaz’ dedik. Seçil Şubat’ta tekrar geldi. ‘Fatih Terim fonunda tekrar açık oluştu, girelim’ dedi. Biz de en sonunda ‘tamam’ dedik e 2 milyon TL ile fona girmeye karar verdik. Parayı bankanın kapısı dışında teslim ettik” şeklinde devam etti.

“YÜZDE 27 KAR MÜMKÜN OLDUĞU İÇİN İNANDIM”

Çeviker, “Seçil beni görür görmez müşteri numaramı bilgisayara yazardı. Böyle hafızası olan kadın mahkemede ‘hatırlamıyorum’ diyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Fona girmemiz için bize yüzde 27 kar vaat etti. Yüzde 27 kar mümkün olduğu için ki, ben zaten halka arzlara girip bu getiriden daha fazlasını kazanıyordum. Yani bu karın elde edilebilir olduğunu düşündüm. Hatta Mert Zeydanlı mahkemede bahsetti Denizbank’ın daha yüksek getirili fonları da var. Bu nedenle ikna olup paramı verdim. Ancak paramı alamadım” dedi.

“25 YILLIK MEMURUN FARK ETMEMESİ MÜMKÜN MÜ?”

Asiye Öztürk’ün mahkeme ifadelerine de değinen Çeviker, “Asiye Öztürk, Arda’nın imzalarında usulsüzlük olduğunu görüyor. Bizim işlemlerde usulsüzlük olduğunu görüyor. Gördüğü halde neden haber vermiyor? Asiye kandırılıyor mu? Mobinge mi uğruyor yoksa para mı alıyor? Seçil, Asiye’ye kağıt imzalatmaya gidiyor. Kurumsalda alt kademe gider kağıt imzalatmaya. Nerede görülmüş, üstün altına kağıt imzalatmaya götürdüğü? Asiye Denizbank’a neden başvurmadı evrakların usulsüz olduğuna ilişkin? 25 yıllık memurun bunu fark etmemesi mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

“BİZİ ALİ YÖRÜK’LE AYNI KEFEYE KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker ise olay sonrası bankaya gittiğini belirtirken, “İlk bankaya gittiğimde paramızı ödeyecek gibi konuştular. Sonradan banka ağız değiştirdi. Banka Seçil Erzan’ı konuşturduktan sonra vazgeçti. Sigortadan bizim paramızı ödeyeceklerini sanmıştım. Banka bu olaydan kendisini sıyırmak için haber yaptırıyor. Haberde odaya girerken görüntülerimiz var Seçil de var odada. Florya şubesindeyiz. Bize sormadan görüntülerimiz paylaşılmış. Oğuz Atilla para bozduruyorlar diye konuşuyor. Tefecilik suçlaması yapıyor bize. Ali Yörük’le aynı kefeye koyuyorlar bizi. Bu haber nedeniyle Fox TV hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.