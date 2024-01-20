Bir Seçil Erzan vakası daha: 100 milyon TL'lik vurgun

Kaynak: İHA
Bir Seçil Erzan vakası daha: 100 milyon TL'lik vurgun
Çankırı’da ‘ponzi’ yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptığı tahmin ediliyor.

Çankırı’da, yurttaşları yüksek kar vaadi ile dolandırmaya yönelik saadet zincirine benzeyen bir yapı oluşturan 5 şüpheli, çok sayıda kişiyi ağlarına düşürdü.

Seçil Erzan davası ile gündeme gelen ‘ponzi’ yöntemini kullanan şüpheliler, sisteme birlikte hareket ederek üye girişi yaptı.

Yaklaşık bir buçuk yıllık süre zarfında 100 milyon TL topladıkları tahmin edilen şahısların, Çankırı’da da 8 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sisteme dahil olan ve kar vaadiyle yatırdıkları paraları alamayan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yurttaşları dolandıran şahısların E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. adli kontrol şartları uygulanırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı.

SAHTE KRİPTO PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise sahte madeni kripto para, suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyaller ile dekontlar ele geçirildi.

Öte yandan, yapıya çok sayıda vatandaşın dahil olarak mağdur oldukları ve sayılarında artış yaşanacağının değerlendirildiği öğrenildi.

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