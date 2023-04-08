Okan Çabalar'ın panik gecesi! 'Bir şey yok gel buraya'

Oyuncu Okan Çabalar, önceki gece Etiler'deki ünlü bir dönerciden çıkarken görüntülendi. Yanında bir kadın ile birlikte mekandan ayrılıp aracını bekleyen Çabalar, yürüdüğü esnada basın mensuplarının sorularına ilginç cevaplar verdi.

"HANGİ İLİŞKİM?"

Milliyet'te yer alan habere göre; Oyuncu, "Yeni bir filme başlayacağız. Başka soru sor" diyerek gazetecileri şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda son olarak genç bir kızla görüntülenen Okan Çabalar, eski aşkları ile ilgili soruya ise tepkili bir şekilde şu ifadeleri kullandı: Hangi ilişkim? Valla ilişkilerimi niçin konuşuyoruz ki şu an?

"O HEYECANLI ŞU AN"

Mekandan bir hanımefendi ile ayrılan Okan Çabalar, gazetecilerin görüntü almasıyla kız arkadaşının yüzünü saklamasının ardından "O heyecanlı şu an. Bir şey yok gel buraya" diyerek yanına çağırdı. Çabalar'ın yanındaki hanımefendi, "Avukatım ben, istemiyorum çekmenizi" diyerek yüzünü sakladı ve tepki gösterdi.



