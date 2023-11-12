Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 42 TL oldu. Bugünden itibaren geçerli

JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco'nun ardından TT sigara grubuna da zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zam ile en ucuz sigaranın fiyatı 42 lira oldu.

Ökkeş Bölükbaşı
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 42 TL oldu. Bugünden itibaren geçerli

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini ve böylece zam yapmayan grup kalmadığını açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; TT grubunun en pahalı sigarası 53 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 42 lira oldu.

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DİĞER SİGARA GRUPLARINA DA ARKA ARKAYA ZAMLAR YAPILDI

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.

9 Kasım'da da Imperial Tobacco'ya gelen zamla beraber en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

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