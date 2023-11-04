Bir sigara grubuna daha zam geldi. Vatandaş zamlara isyan etti. Paketi 60 TL'ye yükseldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 48 TL, en pahalısı 60 TL'ye yükseldi. Vatandaş "Dedelerimiz gibi artık tütün içeriz" dedi.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam geldi. Vatandaş zamlara isyan etti. Paketi 60 TL'ye yükseldi

Hükümet bütçe açığını kapatmak için her ürüne zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine zamlar seriye bağlanmış durumda.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Bat Grubu'nun yaptığı zamlar sonrası 1 paket Dunhill marka sigaranın pakate 60 TL'ye yükselirken, grubun en ucuz sigarası ise 48 TL'den satılan Tekel 2000 oldu.

Zamla yatıp zamla kalktıklarını söyleyen vatandaşlar "Yeter artık. Gerçekten yeter. İliğimizi kemiğimizi kuruttular. Zevk diye bir şey kalmadı. Tek tekçilerden sigara alıp içiyorduk. Ardık onu da alamayacağız" dediler.

Ocak ayıda emekli, memur ve asgari ücretliye yapılacak zamların şimdiden eridiğini söyleyen vatandaşlar "Hükümet bizi yolunacak kaz gibi görüyor. Eşek gibi çalışıyorsak. Bir paket sigara alıp içme lüksümüz de olsun. Zararlı diyorlar. Zararı kendimize. Artık tütün alıp dedelerimizin yaptığı gibi sarıp onu içeceğiz" yorumunu yaptı.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

sigara-zammmm.jpg

İlgili Haberler
Tekel bayiler artık sigara satmayacak mı? Özgür Aybaş’tan bomba açıklama
Sigaraya zam haberleri ardı ardına geliyor “Yılbaşında 10 TL daha zam bekleniyor”
Sigaraya kallavi zam
E-sigara çılgınlığına dikkat: Büyük zararı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Hatipoğlu’nun İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından Meral Akşener’den ilk açıklama Gündem
Hatipoğlu’nun İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından Meral Akşener’den ilk açıklama
81 ilde 'çengel' operasyonu: 216 gözaltı Gündem
81 ilde 'çengel' operasyonu: 216 gözaltı
Filistin Kızılayı: 47 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı Dünya
Filistin Kızılayı: 47 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı
TELE1'den flaş ayrılık. Ana Haber sunucusuna çiçeklerle veda Gündem
TELE1'den flaş ayrılık. Ana Haber sunucusuna çiçeklerle veda
Gram altının 1 ay sonra göreceği rekor seviye belli oldu Ekonomi
Gram altının 1 ay sonra göreceği rekor seviye belli oldu
Metin Uca direksiyon başında fenalaştı ağaca çarparak durabildi. Kaza hastalığını ortaya çıkardı Gündem
Metin Uca direksiyon başında fenalaştı ağaca çarparak durabildi. Kaza hastalığını ortaya çıkardı
Nepal'deki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti Dünya
Nepal'deki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti