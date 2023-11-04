Bir sigara grubuna daha zam geldi. Vatandaş zamlara isyan etti. Paketi 60 TL'ye yükseldi

Hükümet bütçe açığını kapatmak için her ürüne zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine zamlar seriye bağlanmış durumda.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Bat Grubu'nun yaptığı zamlar sonrası 1 paket Dunhill marka sigaranın pakate 60 TL'ye yükselirken, grubun en ucuz sigarası ise 48 TL'den satılan Tekel 2000 oldu.

Zamla yatıp zamla kalktıklarını söyleyen vatandaşlar "Yeter artık. Gerçekten yeter. İliğimizi kemiğimizi kuruttular. Zevk diye bir şey kalmadı. Tek tekçilerden sigara alıp içiyorduk. Ardık onu da alamayacağız" dediler.

Ocak ayıda emekli, memur ve asgari ücretliye yapılacak zamların şimdiden eridiğini söyleyen vatandaşlar "Hükümet bizi yolunacak kaz gibi görüyor. Eşek gibi çalışıyorsak. Bir paket sigara alıp içme lüksümüz de olsun. Zararlı diyorlar. Zararı kendimize. Artık tütün alıp dedelerimizin yaptığı gibi sarıp onu içeceğiz" yorumunu yaptı.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde: