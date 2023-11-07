Sigaraya zam. Tek dal sigara almanın fiyatı 5 TL oldu

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Buna göre gruptaki sigaraların fiyatı 5 TL arttı.

Geçtiğimiz günlerde de TI grubuna ait sigara fiyatlarında 5 TL'lik bir artışın yapıldığını duyuran Erbaş, “Yılbaşında 10 TL daha zam bekleniyor umarım yapmazlar” demişti.

Sosyal medyada söz konusu zamlara sosyal medyada tepki yağıyor.

TEK DAL SİGARA 5 TL OLDU

Paket alacak parası olmayanlar ise dükkanlarda tek tek satılan 1 dal sigaraya 5 TL ödeyerek içebilecek.