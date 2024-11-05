Bir söz söyle, bin ‘Ah!’ işittirir

Efendim eğri oturup doğru konuşmak lâzım.

Ağızdan çıkan sözlerin, ağızdan çıkmadan önce beyin ve yürekle buluşması, sonrasında ağızdan çıkarak muhatabına ulaşması ideal bir konuşma olsa gerek.

Bu durum hem muhatabı hem de sözü söyleyen için faydalı da olur.

Aksi hâlde karşı tarafa sıkıntı yaratırken, kendisi de sıkıntı çeker.

*

En özet hâliyle geçeceğim.

Abartmadan…

Ağdalı konuşmadan…

En kıt anlayan birinin anlayacağı şekilde konuşarak, durumu özetlemek istiyorum.

*

Özellikle de milletin vekili olan ve kendilerine ‘Sayın’ diye hitap edilen milletvekilleri en çok da bu konuda konuşmaya özen göstermeliler diye düşünüyorum.

*

Ancak gelin görün ki öyle mi oluyor?

Öyle olmuyor işte.

Hatta vekil, seçilir seçilmez, milleti unutuyor.

Seçim öncesi kapı kapı, kahve kahve dolaşan vekiller, bu sefer genel başkanlarına görünmek için can atıyorlar.

Ne yalan söyleyeyim dışarıdan öyle görünüyor.

Velhasıl, demem o ki millet, önüne konulan adaya oy verecek, kendi gönlünde yatana değil.

*

Ne demek bu?

Zorunlu onay demek?

Yani zorunlu onay olunca da milletin kullandıkları oyla Meclis’e gönderdikleri birinci derecede millete karşı değil de genel başkanlarına karşı sorumlu olacak.

Övülecekse Genel Başkan övülecek…

Taltif edilecekse o…

Sahip çıkılacaksa o.

Milletin ise esamesi okunmayacak.

*

Baksanıza vekilin bir tanesi ne demiş?

“Ak Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı.” demiş.

Allah aşkına düşünen bir milletvekilinin söyleyeceği laf mı bu?

*

Şimdi ben bu söze ne diyeyim?

Bu sözü söyleyene nasıl saygı duyayım.

Bıraktım saygı duymayı, bu sözü söyleyen kişi kendi diliyle kendisini alay konusu ettirdi desem, alay konusu etmemiş midir?

*

Yani efendim, AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar,

AKP, 22 yıl iktidarda olduğundan:

“Bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız.” demiş.

“Kıbrıs’ta yaşadık bunu!” demiş?

Ne yaşanmış Kıbrıs’ta bilmiyorum.

74 Barış Harekâtı sonrasında ekonomik sıkıntılar elbette oldu. O zaman da Türkiye zaten Kıbrıs’a sahip çıkmadı mı?

Çıktı.

Hâlâ da çıkmaya devam etmiyor mu?

Ediyor.

*

Ha, ne demiş AKP Sakarya Milletvekili Bayraktar:

“Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayiini güçlendirmeseydi…

Bu kadroları kurmasaydı, sizin vatanınız yoktu.” demiş.

İşte burasını hiç mi hiç anlamadım.

Bu vekile ne diyeceğimi düşünürken, Cemal Enginyurt, vermiş cevabını zaten.

“Hadi oradan HADSİZ!

Biz bu Vatanda bin yıldır varız.

Açlık konusuna gelince, AKP iktidarında kimse ekmek bulamıyor. Kibrinize lanet olsun!” demiş.

Başka ne demeliydi?