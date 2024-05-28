Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili itiraf: "Bana saldırdı, 1.5 saat balkona kitledi!" Meğer kavganın nedeni buymuş

Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili itiraf: "Bana saldırdı, 1.5 saat balkona kitledi!" Meğer kavganın nedeni buymuş

Ünlü model Deniz Akkaya, kızı tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kapatıldığını öne sürdü. Akkaya, yaşanan olay karşısında "Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin." ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya, şoke edici bir paylaşımla, kızının kendisine saldırdığını ve 1.5 saat balkona kilitlediğini ileri sürdü. Kızıyla velayet savaşı verdiğini ve bu süreçte zor zamanlar yaşadığını belirten Akkaya, eski eşini de "son derece yanlış bir baba seçimi" olarak nitelendirdi.

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AKKAYA, PAYLAŞIMINDA ŞU İDDİALARDA BULUNDU:

Kızının kendisinden habersiz yurtdışı planları yaptığını öğrenince telefonuna el koyduğunu ve bunun üzerine kızı tarafından fiziksel saldırıya uğradı ve 1.5 saat balkona kilitlendiğini açıkladı.

Akkaya, o anlardan komşuların ve güvenliğin yardımlarıyla kurtulabildiğini belirtti. Kızının ise polislere de karşı çıktığını ve kendisine itibar suikastı yaptığını savundu. "Anne olmak bu değil ve olmamalı" diyerek tüm annelere sabır diledi.

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Akkaya'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi Akkaya'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar da olayın iki yönünü dinlemek gerektiğini savundu. Akkaya, daha önce de kızıyla yaşadığı problemleri nedeniyle gündeme gelmişti. Ünlü model, kızıyla velayet savaşı verdiğini ve bu süreçte zor zamanlar yaşadığını açıkladı.

DENİZ AKKAYA TARTIŞMA ANLARINI ŞÖYLE ANLATTI:

“16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline saklanmasına izin vermeyeceğim. Allah tüm annelere sabır versin."

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