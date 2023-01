Djaniny Tavares: Bir varmış bir yokmuş

Eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes demişti ki, ''Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbi ile oynadığı oyunun adıdır futbol."

Djaniny Türk değil, Trabzonlu da değil, ne kadar Trabzonsporlu onu da bilmiyorum. Burada önemli olan faktör; oyuna kalbini yani yüreğini koysa da ya da koyamasa da, en azından futbol zekasını ayaklarına hissettirmemesi!

Trabzonspor’da yaklaşık 6 ay önce sözleşmesi 3 yıl uzatılan DJaniny, takım arkadaşlarını, teknik ekibini, kulüp yönetimini ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya maalesef devam ediyor.

Geçen sezon, her maç olmasa da forma giydiği karşılaşmaların bir çoğunda, genelde iyi bir enstantane veren Yeşilburun Adalı oyuncu, bu sezon hüsran görüntülerine çok müsaade etti.

Santa Cruz doğumlu 32 yaşındaki siyahi oyuncu;bordo mavili takıma gelmeden önce Velense, Leiria, Olhanense, National, Santos Laguna’nın yanı sıra, Benfica ve Al Ahli SFC gibi takımlarında formasını giymişti.

Tam adı; Jorge Djaniny Tavares Semedo olan 1.88 boyundaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon;Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Konferans Ligi olmak üzere 36 karşılaşmada forma giymişti. Oyunda kaldığı toplam 2 bin 314 dakikalık süre içerisinde ise 3 asist ve 11 gole imza atmıştı.

2020 yılının ekim ayında; bordo mavili kulübe imza atan Djaniny ile 2025 yılının haziran ayına kadar tekrar anlaşma yapılarak sözleşmesi uzatılmıştı. Sözleşmesi de uzatılınca adeta vidalarını gevşeten siyahi oyuncu, tekniğine ve futbol aklına uymayan gamsız görüntüsünü sanırım dünya yansa umursamayanlardan olan Arap liginden aldı.

*

2022 yılının eylül ayında üç sezon uzatılan anlaşması neticesinde, her sezon için 1 milyon 600 bin Euro gibi çok yüksek bir rakama imza atan Djaniny, bu sezon verdiği görüntüsüyle; 1 milyon 600 bin Euro değil de, sezonluk 100 bin Euro’luk oyuncu performansı vermeye devam ediyor.

Oyuncu danışmanlığını Soccer ProMaster şirketinin yaptığı Tavares Semedo;bu sezon, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön elemeleri olmak üzere, bugüne kadar sadece; Bin 132 dakika forma giymesi hem kendisi için, hem de sahada ondan bir şeyler bekleyenler için, şu güne kadar tam bir hüsran oldu!

Bu sezon sadece 2 asist yapabilen Djaniny’den gol sesi ise henüz yok.

Menajerlik hizmet bedeli olarak; futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi halinde, futbolcuya ödenecek olan brüt ücretin %5’i oranında da haliyle ödeme yapıldı, yapılacak. Ara transfer döneminin bitmesine ise şunun şurasında 10 gün kaldı.

Taliplisi çıkar mı, çıkmaz mı? Bilemem.

Çıkarsa ne kadar bonservis ücreti verirler o da belli değil. Eğer taliplisi çıkmazsa bu ara transferde, dileriz kendisini bir an önce toparlar ve takımına tüm gücüyle destek verir, yüreğini ortaya koyar, kibarlığı bırakır, tekmeye kafasını uzatır ve oynaması gerektiği gibi oynar.

Yoksa, ondan bir şey bekleyenler kafayı oynatacak!

Oscar Wilde’ın dediği gibi: ‘’Futbol sert kızlar için çok iyi bir oyun olabilir ama narin oğlanlara pek uygun sayılmaz.’’

