Bir vatandaş sandık başında Sinan Ateş mesajı verdi. 'Katiller yakalansın adalet sağlansın'

Türkiye’de 61 milyon üzerinde seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıyor. Seçimler sonucunda il ve ilçe belediyelerini 5 yıl boyunca yönetecek isimler belli olacak.

Milyonlarca seçmen sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri 32 ilde saat 16.00’da diğer illerde ise saat 17.00’da sona erecek.

Sosyal medyada sandıklardan çarpıcı paylaşımlar geliyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da bir seçmen İBB pusulasının üzerine bir Sinan Ateş broşürü koyarak oy kullandı. Broşürde “Katiller yakalansın adalet sağlansın” ifadeleri yer aldı.