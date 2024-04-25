Sinan Ateş cinayeti davasını ilk yazan gazeteci Asuman Aranca'ya üç yıl hapis istemi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Ankara’da kurşunlanarak öldürüldü. Cinayete ilişkin soruşturmada defalarca savcı değişikliği yaşanırken cinayetin MHP’lilerle bir bağlantısı olduğu da iddia edilmişti.

T24 muhabiri Asuman Aranca da cinayetle ilgili bilirkişi raporunu haber yaptı. Aranca hakkında “gizliliği ihlal” iddiasıyla dava açtı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma 16 aydır sürerken ve bilirkişi raporunu haberleştiren T24 Muhabiri Asuman Aranca hakkında İstanbul Başsavcılığı 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davadaki iddianamede gizli olan soruşturma dosyasında bulunan bilirkişi raporunun içeriği ve görsellerin yayınlandığı iddia edildi.

Dolayısıyla iddianamede, haberin yapılış tarzı ve rapor içeriği ve görsellerinin tamamının yayınlanmasının haber verme sınırını aştığı ileri sürüldü.

Öte yandan Asuman Aranca’ya Sinan Ateş cinayetinde davaya konu haberleriyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından iki ayrı ödül verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Sinan Ateş 2022’de motosikletten açılan ateş sonucu öldürüldü. Sinan Ateş cinayeti soruşturması 2 yıldır devam ediyor. Soruşturmada birçok savcı değişti.

Soruşturma kapsamında en son 22 şüpheli tutuklanmıştı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de cezaevine gönderilmişti. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de tutuklananlar arasında yer alıyor. Cinayetin MHP’li başkanlarla ilgilisi olabileceği üzerinde duruluyordu.