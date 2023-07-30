Bir zam da tütüne geldi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Doların önlenemez yükselişi ve bütçede oluşan açıklar vatandaşa zam olarak yansımaya devam ederken bir zam haberi de sigaradan sonra tütünden geldi.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan sarmalık tütüne zam yapıldığını açıkladı.

Dündar, sarma tütüne 10 lira zam geldiğini belirtti. Sarma tütüne yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

NİSAN VE TEMMUZDA İKİ ZAM DA SİGARAYA YAPILMIŞTI

Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Sigaraya ikinci büyük #ZamGeldi hayırlı olsun" notuyla Temmuz ayında kendi hesabından paylaşım yapmıştı.

Zam ile birlikte 36 lira olan sigaraların fiyatı 41 liraya, 38 lira olan sigaraların fiyatı 43 liraya, 41 lira olan sigaraların fiyatı ise 46 liraya yükselmişti.