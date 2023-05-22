Bir zamanlar köpekler için bedava verilirdi şimdi kilosu 129 TL'ye satılıyor. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. AKP iktidarının “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla uyguladığı politika nedeniyle asgari ücret cebe girmeden eriyip gidiyor. Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini büküyor.

Alım gücü düşen vatandaş borç harç hayatını idame etmeye çalışırken esnaf da sürekli artan fiyatlar nedeniyle iş yapamamaktan yakınıyor. Ekonomik kriz adeta her kesimi vurdu.

ET FİYATLARI UÇTU

Sene başından beri zam üstüne zam yağan kırmızı et ve süt fiyatları da aldı başını gitti.

Kırmız ette yeni yılda gelen zamlarla en düşük etin kilogram fiyatı 200 liranın üstüne çıktı. Kuzu pirzolanın kilosu 344 TL civarında iken Adana köftenin kilosu 290 TL’yi geçti.

Sosyal medyada da paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Eskiden köpeklerin yemesi için alınan kemikli etin fiyatı 129 TL olduğu görüldü. Paylaşımı gören kullanıcılar hem şaşırdı hem de isyan etti.

Paylaşım şu şekilde:

Bir zamanlar köpekler için alınırdı. Neticede her toplum kendi seçtiği hayatı yaşar.

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