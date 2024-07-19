Birden fazla evi olanlara kara haber. Mehmet Şimşek'in son planı ortaya çıktı

Mehmet Şimşek’in yeni hedefi: Hayalet evler... Affedilen milyarlarca lira vergi affından sonra Vergi affını nihayet tarih olacağı belirtiliyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda birinci vergi paketi görüşmeleri dün başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hedefine, iki ve daha çok evi bulunanlarla, 600 bin hayalet evi aldığı ortaya çıktı.

EK VERGİ ALINACAK

Buna göre, ikinci ve daha fazla evi olanlardan kademeli olarak artan ilave emlak vergisi ve hayalet ev olarak tabir edilen 600 bin boş konuttan ek emlak vergisi alınacak.

Komisyonda birinci vergi paketi görüşmeleri devam ederken, ikinci vergi paketinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. İkinci vergi paketinde öncelik gayrimenkullerin vergilendirmesi olacağı iddia ediliyor. Hedefte kiralar ve gayrimenkullerin satışında uygulanacak yeni vergileri belirlemek için yapılan etki analizlerinde son aşamaya gelindiği belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDE VERGİ ALINMASI PLANLANIYOR

İkinci vergi paketinde yer alması beklenen gayrimenkul konusunda, konut ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınacak. Konutun alımdan sonraki 3 yıl içerisinde satanlardan 2 kat, 5 yıl içerisinde satanlardan 1 kat daha fazla vergi alınmasının ikinci vergi paketine dahil edilmesi kesinleşti. Ayrıca, ikinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi ve hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konuttan “ek emlak vergisi” talep edilecek.

LOJMANLARDA KİRA DÜZENLEMESİ

İkinci vergi paketinde yer alması beklenen bir diğer konu ise Kira gelirini beyat etmeyenlerle ilgili olacağı belirtiliyor. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler için de ceza tutarları yükseltileceği belirtilirken, kira giderini beyan etmeyenlere de cezaya tabi olacak. Kira giderini beyan etmeyenlerin de ceza tutarları artırılacak.

İkinci vergi paketinde sayısı 230 bini aşan lojmanlarda da “kira fiyatı” düzenlemesine gidileceği belirtliyior. Piyasadaki kira değeri lojmanlara uygulanırken, yüzde 20 fiyat avantajı kullandırılabilecek. Bakanlık lojman bölgelerinde kira fiyat araştırması yapacak.

KAYITDIŞIYLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büfe, güzellik salonları, estetisyen ve doktorlarla kuaförleri radarına alacak. Böylece, kayıp, kaçak ve kayıtdışılığın fazla olduğun alanlara yönelecek.

SGK'NIN GELİRLERİ ARTACAK

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25 olarak belirlenmesinin ardından SGK'nin gelirlerinde yüzde 12,5 artış bekleniyor. Yurt içi asgari kurumlar vergisiyle ilgili yeni düzenlemeyle yıllık ilave 70 milyar lira gelir bekleniyor. Yurt dışı çıkın harcının üç kattan fazla artırmasıyla birlikte vatandaşın cebinden 4,3 milyar lira çıkacak.

“VERGI BARIŞI” NİHAYET BİTİYOR

Uzlaşma yoluyla vergi borcunun silinmesi veya vergi affı gibi uygulamaların gerçekleşmemesi için de kararlı adımlar atılacağı belirtiliyor. İkinci pakette, uzlaşmadan sonra gerçekleşebilecek olumsuzluklara yönelik “maddi/manevi yüksek ve caydırıcı cezalar” uygulanması için çalışma yapıldığı da öğrenildi.