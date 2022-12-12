Bıyıklı Yabancı Şeyşeller Cumhuriyeti’nden borsaya para akıttı. Birikim Varlık halka arzında tuhaf olay. Bu işin sonunda ne olacağı da belli oldu

Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) halka arz sonuçları açıklandı. Yerli yatırımcılara hesap başı 11/12 lot (154₺/168₺) düştü. Aslan payını Şeyşeller Cumhuriyeti’nden halka arza katılan yabancı aldı.

Paramedya'nın haberine göre; Şeyşeller Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Focus Managemenet Service LTD halka arz edilen hisselerin yüzde 8’ini tek başına aldı. Adıilk kez duyulan AC/-A1 isimli fonda yüzde 5.33’nü alırken, halka arza kurumsal kimlikle halka arza katılan Adstation Reklam ve Org şirketi yüzde 9.33 hisse aldı.

ŞEYŞELLER CUMHURİYETİ

Seyşeller ya da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyşeller, Hint Okyanusu’ndaki 115’ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskar’ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ülkenin başkenti Victoria’dır.

Başkenti: Victoria

Alan: 455 km²

Para birimi: Seyşeller Rupisi

Nüfus: 99.202 (2021) Dünya Bankası

Kıta: Afrika

Resmi dilleri: Fransızca, İngilizce, Seselwa Kreole Fransızcası