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Bıyıklı Yabancı Şeyşeller Cumhuriyeti’nden borsaya para akıttı. Birikim Varlık halka arzında tuhaf olay. Bu işin sonunda ne olacağı da belli oldu

Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) halka arz sonuçları açıklandı. Yerli yatırımcılara hesap başı 11/12 lot (154₺/168₺) düştü. Aslan payını Şeyşeller Cumhuriyeti'nden halka arza katılan yabancı aldı. Haberi duyanlar "Bu işin sonunda ne olacağı da belli oldu..." yorumu yapmaktan kendini alamadı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:17
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Birikim Varlık halka arzında tuhaf olay. Bu işin sonunda ne olacağı da belli oldu. Bıyıklı Yabancı Şeyşeller Cumhuriyeti’nden borsaya para aktı

Bıyıklı Yabancı Şeyşeller Cumhuriyeti’nden borsaya para akıttı. Birikim Varlık halka arzında tuhaf olay. Bu işin sonunda ne olacağı da belli oldu
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Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) halka arz sonuçları açıklandı. Yerli yatırımcılara hesap başı 11/12 lot (154₺/168₺) düştü. Aslan payını Şeyşeller Cumhuriyeti’nden halka arza katılan yabancı aldı.

Paramedya'nın haberine göre; Şeyşeller Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren  Focus Managemenet Service LTD halka arz edilen hisselerin yüzde 8’ini tek başına aldı. Adıilk kez duyulan AC/-A1 isimli fonda yüzde 5.33’nü alırken, halka arza kurumsal kimlikle halka arza katılan Adstation Reklam ve Org şirketi yüzde 9.33 hisse aldı.

ŞEYŞELLER CUMHURİYETİ

Seyşeller ya da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyşeller, Hint Okyanusu’ndaki 115’ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskar’ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ülkenin başkenti Victoria’dır.

Başkenti: Victoria
Alan: 455 km²
Para birimi: Seyşeller Rupisi
Nüfus: 99.202 (2021) Dünya Bankası
Kıta: Afrika
Resmi dilleri: Fransızca, İngilizce, Seselwa Kreole Fransızcası

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Adem Havvaoğlu
12.12.2022 11:27
Şey neydi Şeydi neydi şey işte hani şey ini şey  
 
Serap Tutoğlu
12.12.2022 11:26
Allah hmallah bilmediğim ne yerler varmis  
 
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