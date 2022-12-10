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Batan kripto devi FTX'den borç ödeme açıklaması. 1 milyon kişinin alacağı var

Batan kripto para devi FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, "Zarar eden kişiler için neler yapabileceğim üzerine düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak FTX kullanıcılarına adil davranma yükümlülüğüm var" dedi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 22:30
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İflasıyla kripto piyasasını sarsan dev firmanın ceosundan borç ödeme açıklaması

Batan kripto devi FTX'den borç ödeme açıklaması. 1 milyon kişinin alacağı var
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İflasıyla dünya kripto para piyasasını sarsan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti, kullanıcıların borçlarının ödenmesi konusunda yeni bir açıklama yaptı. 
BBC'ye konuşan Bankman-Fried, yeni iş kurma ihtimaline dairse "Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyimi veririm. Yapıp yapamayacağımı görmek için şansımı deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

"DOLANDIRICILIK YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

FTX'in 30 yaşındaki kurucusu, dolandırıcılık yaptığı iddialarını tekrar reddederek, "Bilinçli şekilde sahtecilik yapmadım. Dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum. Bunların hiçbirinin yaşanmasını istemedim. Kesinlikle zannettiğim kadar yetkin değildim" diye konuştu.

Hapse girmekten endişelendiğini de söyleyen Bankman-Fried, "Gündüz bu düşüncelerden kurtulup en verimli şekilde çalışmaya odaklanıyorum" dedi. Bankman-Fried, banka hesaplarına erişemediğini ve 100 bin dolardan az parası kaldığını da öne sürdü.

1 MİLYON ALACAKLI BEKLİYOR

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto borsası FTX, hesap sahiplerinin para çekebilmesi için 8 milyar dolar bulamayınca 11 Kasım'da iflas süreci başlatmıştı. Bankman-Fried de istifasını duyurmuş, yerine John J. Ray atanmıştı.

İflas kayıtlarına göre 32 milyar dolar değer biçilen FTX'in yaklaşık 1 milyon alacaklısı var. En büyük 50 müşterisine borcuysa 3,1 milyar dolar civarında.

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