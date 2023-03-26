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Muğlalı bisikletçilerden büyük başarı

Geçtiğimiz yıllarda Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından alınan bisikletlerle çalışmalarına başlayan Muğla Karya Bisiklet Takımı Alanya’da Dünya Bisiklet Federasyonu UCI yıllık faaliyet programında yer alan Uluslararası UCI 1.2 GP MJ Criteryum'da gümüş madalyayı alarak büyük başarıya imza attı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:34
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Bisikletçilerden tarihi başarı

Muğlalı bisikletçilerden büyük başarı
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İHA'nın haberine göre Muğla Karya GSK sporcusu Talha Baran Baltacı rakiplerini geride bırakarak yarışmayı 2. sırada bitirmeyi başardı. 1. Trek RMK takımının kazındığı yarışmada bu sezon tamamen kendi imkanları ile katıldıkları uluslararası yarışta kürsü yaparak Muğla’ya büyük bir gurur yaşatan Talha Baran Baltacı gösterdiği başarı ile uluslararası otoritelerin de ilgisini çekti. Talha Baran Baltacı’nın son dönemde aldığı sonuçlarla böyle bir başarıya imza atacağının sinyallerini verdiğini söyleyen Muğla Karya GSk Başkanı İlker Cömert, büyük sponsorlu takımların yanında Muğla’da yerel imkanlarla yürüttükleri çalışmanın meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aslen Fethiyeli olan ve Muğla Spor Lisesi öğrencisi olan Talha Baran Baltacı, yarışın ilk dakikalarından itibaren yarışın liderliğini hiç bırakmadı. Son 100 metrede birinciliği kaptıran Baltacı, gümüş madalyayı Muğla'ya getirmeyi başardı. Muğla’da bisiklet sporunun her geçen sene daha da yükselme ivmesinde olduğunu söyleyen Karya GSK Başkanı İlker Cömert ise "Manen yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Böyle uluslararası bir arenada ilimizin ismini kürsüye yazdırmak bizler için çok kıymetli Talha Baran Baltacı’yı ve antrenörlerimiz Akif Bozkurt ve Emre Turan’ı kutluyorum" dedi.

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