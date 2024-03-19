Bitcoin piyasayı yara yara geliyor! Kripto uzmanları 200 bin dolar olacak dedi tarih verdi

Bitcoin fiyatındaki yükselişte, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmasıyla beraber spot Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi önemli bir rol oynuyor. Diğer taraftan, teknoloji hisselerindeki pozitif seyir de kripto paraları destekliyor.

BITCOIN’DE FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR

Nisan ayı kritik bir dönem olacak. Nisanda gerçekleşecek Bitcoin yarılanma (halving) süreci, kripto paranın fiyatındaki yükselişi hızlandırması bekleniyor. Ancak yukarı yönlü ivmenin son 4 aydır devam etmesi, bazı uzmanların yarılanma sonrası bir duraklama dönemine girilebileceğini tahmin etmesine neden oluyor. Her 4 yılda bir gerçekleşen yarılanma ile Bitcoin madencilik ödülü yarıya indiriliyor ve böylece piyasaya giren Bitcoin arzı azalıyor. Talebin sabit kalması veya artması durumunda ise fiyatlar yükseliyor.

Öte yandan, majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik sinyaller, Bitcoin’deki artışı destekliyor.

‘DİJİTAL ALTIN’ BITCOIN ‘GERÇEK ALTININ’ YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Bitcoin ve altın arasında benzer özellikler bulunuyor. Her ikisi de arzlarının sınırlı olması ve enflasyondan korunma aracı olarak görülüyor. Peki, ‘dijital altın’ olarak da adlandırılan Bitcoin, gelecekte altının yerini alabilir mi? Bazı uzmanlar Bitcoin’i altına rakip, alternatif bir enstrüman olarak görmüyor. Ancak diğerleri Bitcoin’in geleceğin yatırım aracı olabileceği görüşünde. Kurumsal yatırımcıların popüler kripto para birimine artan ilgisi, bu görüşü desteklerken, henüz yaygın bir enstrüman olmaması, kültürel alışkanlıklar ve toplumsal kabul açısından da dikkate alınması gereken faktörlerdir.

BITCOIN 2025 YILIN SONUNA KADAR 200 BİN DOLAR OLACAK

Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitcoin’in yılı hangi seviyede tamamlayacağına dair bir tahminde bulunmak oldukça zor, çünkü bu dönemde diğer dönemlere kıyasla çok farklı etkenler mevcut. Ancak 2025’in sonuna kadar 200 bin doları konuşmak oldukça mümkün. Bitcoin yarılanmasından sonra, bir Bitcoin’i kazmanın maliyeti oldukça yükselecek. Arzın zorlaşmasının fiyata pozitif etki etmesini beklemek çok doğal bir durum” dedi.