Hükümetin emekliler için yeni formülü! Emeklilik maaşlarında makas farkı ortadan kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘emekli yılı’ olarak ilan etmesinin ardından, emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira seviyesine çıkarılması için çalışmalar başlatılacak.

EMEKLİLİK YAŞI TABAN AYLIKTA ÖNEMLİ KRİTER

Gazeteci Uğur Duyan’ın haberine göre emeklilik yaşı, taban aylığın belirlenmesinde önemli bir kriter olacak ve bu düzenleme, geniş bir uzlaşı sağlanırsa yeni İş Kanunu’na eklenecek.

Ayrıca, emeklilik için gerekli sigorta gün sayısı ve prim ödemelerinden bağımsız olarak, emekli olunan yaşa göre bir taban aylık sistemi getirilmesi de düşünülüyor. Bu sistem kabul edilirse, emekli olan kişiler, çalışma süresi ve prim ödemelerine bağlı olmaksızın, yaşlarına göre belirlenen bir minimum maaş alacaklar.

6 MİLYON 500 BİN KİŞİ 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDEN MAAŞ ZAMMI ALACAK

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekliler için taban aylıklarını 10 bin liraya çıkarmak üzere adımlar atmış durumda. Yeni düzenlemeyle, en düşük emekli kök aylığı 10 bin lira olacak ve bu değişiklik haziran ayından önce yürürlüğe girecek.

Böylece, temmuz ayında enflasyon farkı alacak emekliler arasındaki maaş farklılıkları azalacak. 10 bin liranın altında maaş alan 6,5 milyondan fazla emekli, yeni düzenlemeyle maaşlarını 10 bin lira üzerinden hesaplanacak zammı alacaklar.