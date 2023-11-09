Bitcoin'in önlenemez yükselişi. 37 Bin dolar sınırını aştı

Bitcoin sonunda 36 bin dolar direncini kırmayı başardı. Yüzde 3 yükseliş ile 37 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin, yıl içi zirvesini bir kez daha yeniledi.

Bitcoin'in önlenemez yükselişi. 37 Bin dolar sınırını aştı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bitcoin, gece geç saatlerinde birkaç gündür aşmayı denediği 36 bin dolar direncini sonunda aşmayı başardı. Gün içi yüzde 3 yükseliş ile 37 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin, yıl içi zirvesini bir kez daha yeniledi. Böylece yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 120 seviyelerine kadar varmış oldu.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak gelişmeleri değerlendirdi. Yorak’ın değerlendirmesi şöyle:

“İlk etapta 37 bin dolar bölgesinden ret alsa da oldukça güçlü gözüken Bitcoin an itibariyle 36.700$ seviyelerinden alıcı buluyor. Ethereum da 1.925 dolar düzeyinde fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonu dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel gözüküyor. Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2.000 dolar seviyelerini kısa sürede görebileceğimizi düşünüyoruz.

Teknik olarak güçlü bir trend bölgesini zorlayan Bitcoin için 36.500 dolar – 37 bin dolar arası direnç bölgesi konumunda. Şu an için oldukça güçlü fiyatlanan Bitcoin’in bu bölgeyi aşıp aşamayacağını bugün izleyeceğiz. Ek olarak yükselişin birincil sebebi olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor. Şu sıralar piyasaya ciddi miktarda Tether (USDT) girişleri gözlemleniyor. Para girişleri haberin doğruluğunu nispeten doğrular nitelikte gözüküyor ancak kesin bir teyitten henüz söz edemiyoruz. Günlük hacimlerde 50 milyar dolar bölgesi tekrar aşıldı ve günlük %20’nin üzerinde yükseliş gözükmekte. Toplam piyasa değeri ise 2022 ekim ayından bu yana en yüksek değerde yer alıyor."

Bu gelişmelerle birlikte güçlü altcoinlerde pozitif seyir devam ederken sırasıyla KAN, CRO, CEEK, DAO ve BSV yüzde 30 ila yüzde 70 arasında yatırımcılarına kazandırarak günün öne çıkan kripto paraları oldular.”

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