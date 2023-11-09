Süte gece yarısı zam geldi. Marketlerde fiyatlar değiştirildi bile. Anneler markete gittiklerinde şok olacak

Çiğ süt fiyatının litresi 12 liradan 15 liraya çıktı. Bu artışın marketlerdeki etiketlerine de anında yansıdı.

Süte gece yarısı zam geldi. Marketlerde fiyatlar değiştirildi bile. Anneler markete gittiklerinde şok olacak

Her geçen gün ürünlere zam furyası devam ederken bugün zam geleceği duyurulan ürün süt oldu.

Süt fiyatlarındaki artış Türkiye genelinde market etiketlerine yansımaya başladı. Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi, 12 liradan 15 liraya yükseldi.

Zincir marketlerde yüzde 3.1 yağlı 1 litrelik sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, bu 2.5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyorlar.

FİYATLAR ÖNÜMÜZDEKİ 15-20 GÜN İÇİNDE ARTMAYA BAŞLAYACAK

Trakya bölgesinde çiğ sütün litre fiyatının 15.5 liraya yükselmeye başladığı ifade ediliyor. Ancak sektör temsilcileri, çiğ süt arzında önemli bir sorun olmadığını ve süt üretiminin önümüzdeki 15-20 gün içinde artmaya başlayabileceğini vurguluyorlar.

Süt sektörü temsilcileri ayrıca, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye taban fiyatına ek olarak serbest piyasa koşullarında belirlenen fiyatların da mevcut olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, kaliteli süt üreten çiftçilere yüzde 10 prim ödenebileceğini açıklıyorlar.

Temsilciler, maliyetlerdeki artışlara rağmen fiyatların şu an için kontrol altında olduğunu ve baskıya maruz kalmadığını ifade ediyorlar.

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