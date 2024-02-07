Bitki bazlı beslenme nasıl olmalı?

Ersoy Özdem
Bitki bazlı beslenme nasıl olmalı?
Bitki bazlı beslenme neden yararlı? İşte yanıtı...

Bitki bazlı beslenme, hayvansal ürünleri azaltıp bitkisel kaynaklara ağırlık veren bir beslenme şekli. Son yıllarda bu beslenme şekli hem sağlık hem de çevre nedenleriyle giderek daha popüler hale gelmiştir.

PANDEMİ ETKİSİ

Özellikle pandemi döneminde insanlar bitki bazlı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve kronik hastalıkların riskini azalttığına inanmaktadır. Bu nedenle bitkisel bazlı gıda ürünlerine olan talep artmıştır.

Bitki bazlı beslenme ayrıca hayvan haklarını savunmak ve küresel ısınmayı önlemek isteyenler için de bir tercih sebebidir. Ancak bitki bazlı beslenmenin sağlıklı olması için yeterli ve dengeli olması gerekir.

Et grubunu tüketmeyenlerin bitkisel protein kaynaklarına yönelmesi, vitamin ve mineral eksikliklerini önlemek için takviye alması gerekebilir. Bitki bazlı beslenme, doğru uygulandığında hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlayabilir.

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