Depresyonun tatlı ilacı ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Depresyonun tatlı ilacı olan bitter çikolatanın faydaları saymakla bitmiyor. Diğer yandan bitter çilolota; kanser, parkinson ve alzheimer hastalıklarına karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Depresyonun tatlı ilacı ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyeni ve Beslenme Uzmanı Esra; günde 20 gram bitter çikolatanın tüketilmesi gerektiğini belirten Koçak şunları dile getirdi:

“Bitter çikolata antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Bu özelliğiyle doku hasarının önlenmesinde, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada yardımcıdır. Bitter çikolata kan basıncının düşmesinde etkilidir. Bu durumda kalp hastalıkları riskini azaltır”

Antioksidan özelliği yüksek bir besin olan bitter çikolata içerisinde bulundurduğu finilatinamin maddesi ile mutluluk hormonunun salgılanmasında yardımcı olurken vücutta bulunan yararlı bakterilerin artmasına da imkan sağlamasıyla biliniyor.

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“KANSER, PARKİNSON VE ALZHEİMER GİBİ HASTALIKLARDAN KORUNMADA YARDIMCIDIR”

Bitter çikolatanın Alzheimer, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirten Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Esra Koçak şunları dile getirdi:

“Kakao ağacı çekirdeğinden yapılmış bitter çikolata çalışmalarla da kanıtlanmış faydalı bir besindir. Öncelikle çikolatanın bitter olarak kabul edilebilmesi için en az yüzde 50 oranında kakao yağı içermelidir. Sağlık açısından faydalarından bahsedebilmek içinde kakao yağı yüzdesinin en az yüzde 70 olması gerekir. Besleyici özelliği, sindirime yardımcı olma özelliği ve önemli miktarda içerdiği demir, magnezyum, bakır, çinko, selenyum ve potasyum gibi minerallerden bulunuyor. Bitter çikolata antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Bu özelliğiyle doku hasarının önlenmesinde, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada yardımcıdır. Bitter çikolata kan basıncının düşmesinde etkilidir. Bu durumda kalp hastalıkları riskini azaltır. Bitter çikolata için depresyonun tatlı ilacı da diyebiliriz. İçerdiği finilatinamin maddesi mutluluk hormonunun salgılanmasında yardımcıdır, aynı zamanda bitter çikolata tüketiminin vücutta bulunan yararlı bakterilerinin miktarını artırdığı görülmüştür. Bitter çikolatadan doğru şekilde yararlanmak için kakao oranı yüksek ve şekersiz olanı tercih edilmeli ve günlük 20 gramı geçmemeliyiz”

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