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Amerika'da 3 gün garsonluk yaparak Playstation 5 aldı. Bizim gençler ise iş bile bulamıyor

Amerika'da, 3 günlük garsonluk yaparak Playstation 5 aldığını söyleyen genç 771 dolar ödedi. TL'ye çevirdiğimizde ödenen para ise Türkiye'deki asgari ücretin 2,6 katı olan 14 bin 356 TL ediyor. Amerika'daki Türk gençleri kısacası üç günlük ülkemizdeki asgari ücretin 2,6 katı ediyor.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:55
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Bizim gençler iş bulamıyor 3 gün garsonluk yaptarak playstation 5 aldı

Amerika'da 3 gün garsonluk yaparak Playstation 5 aldı. Bizim gençler ise iş bile bulamıyor
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Amerika'da yaşayan Türk gençleri paylaştıkları video ile Türkiye'deki asgari ücret gerçeğini gözler önüne serdi. Piyasaya çıkan Playstation 5 teknoloji mağazalarında bulmak zor. Amerika'da iki Türk genci Playstation 5 kıtlığı çekildiğini belirtip, video çekti. Chicago'daki bir mağazada ürünü bulan gençler 771 dolar verip, bir tane aldılar. Buraya kadar herşey güzel ama bu ürünü almak için sadece üç gün garsonluk yapmışlardı ve o parayı kazanmışlardı. Peki 771 dolar bugünkü kurla TL'ye çevirdiğimizde kaç lira ediyor. Gençler Türk parasıyla tamı tamına 14 bin 356 lira ödeyerek Playstation 5'e sahip olduklarını anlatıyorlar. Fotoğrafa bir başka taraftan baktığımızda ise gençler üç günlük çalışmayla 14 bin 356 kazandıklarını ifade ediyor.  Kısacası üç günlük çalışmayla kazanılan para ülkemizdeki asgari ücretin 2,6 katı ediyor.

 

 

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Ötüken
23.11.2022 10:25
Valla ben artık pek üzülmüyorum baksanıza 'z' kuşağının % 38 hala bu zihniyeti destekliyormuş anketlerde.Ne halleri varsa görsünler müstehak bunlara.  
 
ALI
23.11.2022 10:10
EVET AKP LILER YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ. SIZ TURKIYEDE ALABILIRSINIZ,AYAKKABI KUTULARINIZ VAR , SORUYORUM TURK HALKI ALABIRLIRMI UC GUNLUK CALISMAKLA PLAYSTATION?BU ARADA 24 TANE YUMURTA 6,80  
 
düşünüyorum
23.11.2022 09:59
biz sömürülüyoruz, onlar sömürüyor bunu anlamadınızmı, biz onlarla mücadele ederken birileride onlara hayran olmaktan bıkmadı.  
 
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