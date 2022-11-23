Amerika'da 3 gün garsonluk yaparak Playstation 5 aldı. Bizim gençler ise iş bile bulamıyor

Amerika'da yaşayan Türk gençleri paylaştıkları video ile Türkiye'deki asgari ücret gerçeğini gözler önüne serdi. Piyasaya çıkan Playstation 5 teknoloji mağazalarında bulmak zor. Amerika'da iki Türk genci Playstation 5 kıtlığı çekildiğini belirtip, video çekti. Chicago'daki bir mağazada ürünü bulan gençler 771 dolar verip, bir tane aldılar. Buraya kadar herşey güzel ama bu ürünü almak için sadece üç gün garsonluk yapmışlardı ve o parayı kazanmışlardı. Peki 771 dolar bugünkü kurla TL'ye çevirdiğimizde kaç lira ediyor. Gençler Türk parasıyla tamı tamına 14 bin 356 lira ödeyerek Playstation 5'e sahip olduklarını anlatıyorlar. Fotoğrafa bir başka taraftan baktığımızda ise gençler üç günlük çalışmayla 14 bin 356 kazandıklarını ifade ediyor. Kısacası üç günlük çalışmayla kazanılan para ülkemizdeki asgari ücretin 2,6 katı ediyor.

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