25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Asgari ücret çalışmalarında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:35
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay asgari ücret çalışmaları konusunda aralık ayını işaret etti

Asgari ücret çalışmalarında flaş gelişme
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmaların gelecek ay başlayacağını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır" dedi. 

"ENFLASYON ALTINDA EZDİRMEYECEĞİZ"

Oktay'ın açıklamaları:

Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.

Enerji başta olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur. Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz.

İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.