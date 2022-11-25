Asgari ücret çalışmalarında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmaların gelecek ay başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır" dedi.

"ENFLASYON ALTINDA EZDİRMEYECEĞİZ"

Oktay'ın açıklamaları:

Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.

Enerji başta olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur. Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz.

İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır. (DHA)