Blinken Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı, ziyaretin detaylarını anlattı.

Blinken Türkiye ziyaretini değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesinin ardından havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Blinken, “Buradaki derin endişeleri biliyoruz. Gazze’deki korkunç bedeli görüyoruz. Filistinlilerin, masum sivillerin ödediği bedeli görüyoruz. Buradaki endişeyi paylaşıyoruz ve her gün çalışıyoruz bu konuda. İsraillilerle temas halindeyiz. Atabilecekleri adımları konuştuk. Sivil kayıpları azaltmak için atılabilecek adımları ve Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların önümüzdeki günlerde hayata geçtiğini göreceksiniz. Büyük miktarda yardımın Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atıldığını göreceksiniz. Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Görüşmenin de ötesinde farklı bölge ülkelerinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için elimizden geleni yaptık. Bu son derece kritik. Bölge ülkeleri de bunun yaşanmaması için son derece büyük bir çaba gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Adil ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yapıldığının altını çizen Blinken, “Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz. Daha iyi bir yolun önümüzde olması için gidilecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. Tüm bu konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Her gittiğim yerde aynı şeyi duydum. Tüm bu konularda ABD’nin önderliğinin liderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyor. Bir şeyler yapmamızı bekliyor” diye konuştu.

Rehineler konusuna yoğun bir şekilde odaklanıldığını vurgulayan Blinken, “İnsani bir aranın bu konuda da fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. İnsani ara rehineler açısında da fayda sağlayabilir. Sadece Gazze’de değil Batı Şeria’da olanlara da odaklanmış durumdayız” açıklamasında bulundu.

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